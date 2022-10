Vela, parte il Campionato della Lanterna: ottimo avvio per Mira in Gran Crociera, sorride Asell in ORC Regata

Genova. Prima regata per il Campionato della Lanterna, giunto nel 2022 alla decima edizione con organizzazione a cura del Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto con la collaborazione di Marina Genova, LNI Sestri Ponente, Aspdn Enel, Ansd, CN Rum, Asper, CN Il Pontile e CN Ilva, con il patrocinio del Comune di Genova, della I-Zona FIV, dell’Assonautica Genova e di Uvai.

Dopo ben 3 regate annullate per scarsità di vento e condizioni avverse, domenica 23 ottobre si parte finalmente con la prima giornata di gara. Vento di scirocco intorno ai 15 nodi con un mare formato ad attendere la flotta delle 45 barche iscritte, raggruppate nelle 3 diverse partenze, ORC Regata, ORC Gran Crociera-Libera e Monotipi.

Tempi rispettati dal Comitato che lancia le barche sul campo alle 10.30, su un percorso breve, tra le navi all’ancora, a contendersi il primato nelle varie classi.

In Gran Crociera spicca la performance di Mira, Grand Soleil 52 di Unali, che si impone in tempo reale e compensato, sopravanzando Bludimare, Sun Fast 40 di Bonioli e Rebyone, Comet 45S di d’Aria. In ORC Regata bella prova di Asell, Vismara 34 di Alessio Arru, protagonista di un arrivo al fulmicotone nel duello con l’X35 Imxtinente, scivolato poi in compensato in quarta posizione, sopravanzato da Tekno, sempre veloce 31.7 di Arduino e da Fremito d’arja, J109 di De Gaspari. Tra i Monotipi si impongono ITA265 Coyote di Lazzeri nei J24, Joke di Odone nei J80, e ITA542 Karakorum di Ruberti nei Mini650.

Non c’è tempo per rilassarsi. Si replica il prossimo weekend 29-30 ottobre sul campo Charlie, davanti alla Lanterna, per le nuove emozionanti sfide della vela genovese.