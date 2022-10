Usb, nasce la Federazione del sociale: a Genova primo congresso sabato 8 ottobre

Genova. Anche a Genova nasce la Federazione del sociale del sindacato Usb, formata da Usb Pensionati, Asia e Slang. Il primo congresso si svolgerà sabato 8 ottobre dalle 9.30 presso la sede di Music for Peace in via Balleydier a Genova.

L’obiettivo, spiega il sindacato, è “collegare Usb a quel variegato sistema di conflitti sociali che si esprime fuori dai posti di lavoro tradizionali e nella società, con contenuti marcatamente rivendicativi, quella che definiamo contrattazione sociale. Assumere la scelta di dedicare energie all’intervento in settori sociali non strutturati, più poveri e in condizioni sociali peggiori della media dei lavoratori, che per condizioni e ricattabilità rischiano di trascinare verso il basso tutto il sistema delle garanzie e delle tutele sociali. Usb è un sindacato di classe e cerca di fornire strumenti di organizzazione a tutti i settori del blocco sociale.

Usb Pensionati “è parte organica in questo percorso. L’uscita dal mondo del lavoro non è la fine della socializzazione e della propria funzione. Il luogo di aggregazione sociale diventa il territorio dove il pensionato vive le proprie contraddizioni. Ridare soggettività organizzata ai pensionati, inserendoli in un progetto di ricomposizione sociale a difesa dei diritti e dei servizi e perché no, conquistandone di nuovi. Questo è possibile in ambito di sindacato generale in cui la confederalità si esprime sui luoghi di lavoro e sui territori”.

Tra i punti cruciali evidenziati da Usb, lo schieramento “contro la guerra che tra l’altro provoca l’economia di guerra che pagheranno tutte le fasce più deboli”, la difesa delle pensioni, il diritto all’abitare, un reddito sociale fatto di servizi pubblici, la difesa della sanità pubblica, la difesa dell’ambiente “contro speculazione, inquinamento, devastazione” e infine “la difesa dei servizi socio-assistenziali a sostegno della lotta contro la povertà e l’emarginazione”.