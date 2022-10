Uomo scomparso nei boschi di Sant’Eusebio: ricerche in corso

Genova. Vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri e 118 sono stati attivati questa mattina per la ricerca di una persona scomparsa, la quale non avrebbe fatto più rientro a casa dalla serata di ieri. Si tratta di un uomo anziano scomparso dalla sua casa di Sant’Eusebio, sulle alture di Molassana.

Le ricerche, scattate all’alba, si stanno concentrando sulle ampie aree boschive della zona, con diverse squadre che stanno battendo i sentieri e i letti dei rii del versante. Sul posto anche i famigliari della persona.

La zona è molto battuta da cercatori di funghi ed escursionisti, e non è la prima volta che in quei boschi persone si siano perse o siano rimaste in qualche modo bloccate da passaggi particolarmente impervi.