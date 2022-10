Università, tutti i dubbi sulla riforma della ricerca: incontro pubblico giovedì 27 ottobre

Genova. Un incontro pubblico aperto a tutte e a tutti per discutere e confrontarsi sulla recente ‘riforma’ del reclutamento dei ricercatori universitari che sulla carta punterebbe alla stabilizzazione dei precari del settore ma che rischia di diventare una vera e propria ‘ghigliottina’ per il settore, con tantissimi posti a rischio.

Questo l’appuntamento lanciato dal gruppo genovese di ReStrike (Research Strike) in vista della manifestazione nazionale che si terrà a Roman il prossimo 4 novembre: “Il 29 giugno 2022 è stato convertito in legge il cosiddetto decreto “PNRR bis” che, con l’articolo 14, modifica diversi aspetti del funzionamento del sistema universitario e della ricerca. In particolare, il decreto “riforma” il reclutamento, ovvero le diverse figure professionali precarie che operano all’interno degli atenei. L’obiettivo dichiarato dal legislatore sarebbe quello di ridurre (se non addirittura eliminare) la precarietà, abbassare l’età media di entrata in ruolo garantendo un percorso pre-ruolo certo e limitato nel tempo e migliorare le condizioni contrattuali delle precariə dell’Università”.

Ma alla prova dei fatti i dubbi sulla funzionalità di questo meccanismo sono molti: “In estrema sintesi, questo decreto per una minoranza di casi fortunati mantiene inalterata la lunghezza del periodo di precarietà all’interno dell’Università, mentre nella maggior parte dei casi produrrà espulsione dal sistema universitario o un declassamento a cascata delle forme contrattuali – si legge nella lettera aperta del coordinamento nazionale – Il motivo di fondo di questo disastro molto prevedibile è l’introduzione di forme contrattuali più onerose tramite una riforma a costo zero, che si pone perciò esplicitamente in linea con lo scenario italiano di cronica mancanza di investimenti nell’istruzione superiore. Chiaramente queste espulsioni, oltre a far saltare molti progetti di vita e percorsi professionali, cancelleranno con un colpo di spugna percorsi di ricerca su cui lo Stato ha investito a lungo molte risorse“.

Il volantino dell'evento

“Le grandi novità della riforma consistono nella sostituzione degli assegni di ricerca con i cosiddetti “contratti di ricerca”, e nell’accorpamento delle figure a tempo determinato RTD-A e RDT-B in un’unica figura RTT (Ricercatore Tenure Track). Il neo contratto di ricerca è un contratto di lavoro subordinato, con tutte le corrispondenti tutele e con uno stipendio più corposo di 1600 euro, invece dei 1400 di oggi, con la durata minima di due anni invece che uno. Ma c’è un grande però – continua il comunicato – Questi nuovi contratti, essendo più dignitosi, ovviamente costano di più. E la riforma non solo è a costo zero, ma esplicitamente vieta agli atenei una spesa superiore alla media degli ultimi tre anni. Il risultato è che delle attuali 15.300 assegnisti, una porzione importante (almeno un terzo) rischia l’espulsione, e un’altra quota consistente sarà declassata verso le borse per attività di ricerca prive di ogni tutela, o verso contratti di collaborazione occasionale”.

“In altre parole una riforma a costo zero pagata dagli stessi precari con i propri posti di lavoro – specificano gli attivisti del coordinamento genovese – Una riforma scritta senza coinvolgere gli atenei e i lavoratori. Per questo motivo abbiamo lanciato l’appuntamento di giovedì 27 ottobre, alle ore 17 presso la sala 0B del dipartimanto di Architettura in stradone Sant’Agostino: sarà un momento per confrontarci su quello che sta succedendo e prepararci alla mobilitazione nazionale”