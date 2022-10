Un francobollo dedicato a Niccolò Paganini nel 240esimo anniversario della nascita

Genova. Poste Italiane comunica che oggi, 27 ottobre 2022, viene emesso dal ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Il patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Niccolò Paganini, nel 240° anniversario della nascita, relativo al valore della tariffa B zona 3 50 grammi pari a 4,80 euro. La tiratura è di 3.510 esemplari, foglio da 45 esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Il bozzetto a cura di Francesco Di Pietro.

La vignetta sullo sfondo di uno spartito, raffigura Niccolò Paganini di profilo intento a suonare il violino. Completano il francobollo la legenda “Niccolò Paganini”, le date “1782 – 1840”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo spazio Filatelia Genova.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 con serigrafia in oro, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 40 euro.