Un caparbio Arenzano, in doppia inferiorità numerica, porta casa un punto che vale come una vittoria

Arenzano. L’Arenzano, rimasto in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Rampini e Pellicciari (entrambi per doppia ammonizione) lotta sino al 95° contro il Taggia, ben messo in campo ed autore di una prestazione di spessore, portando a casa un pareggio (1-1), che ha il sapore di una vittoria.

“L’approccio alla partita non è stato ottimale, anche se nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità e gli spazi su ripartenze importanti, per fare male all’avversario, poi il Taggia è andato in vantaggio – esordisce mister Alberto Corradi – nella seconda frazione di gioco abbiamo sostituito qualche giocatore e cambiato qualcosa sulle uscite, su come andare ia prendere i giocatori in possesso di palla e per 20/25 minuti ci siamo espressi molto bene, riprendendo in mano la partita, con il pareggio di Baroni, ma poi il Taggia è uscito fuori ed ha avuti alcune occasioni. Miceli e compagni sono una squadra organizzata, ben allenata, con giocatori di qualità, tra le mura amiche è la compagine che ci ha messo più in difficoltà.

Sulla qualità del gioco siamo leggermente calati rispetto ad altre partite, ma come caparbietà, determinazione, voglia di portare a casa il risultato, siamo stati bravissimi”.

“Il Taggia è una squadra molto forte, ha tanti giocatori di qualità, che hanno giocato a calcio – dichiara Fabio Baroni, non giudico l’operato arbitrale… e sottolineo come siamo riusciti, con le unghie e con i denti a resistere al loro tentativo di prendere l’intera posta, E’ un campionato durissimo, ogni domenica affronti squadre sempre più forti, dobbiamo essere umili, capire i nostri limiti, per giocarsela con tutti”:

“Partita difficile, nel primo non ci siamo espressi al meglio, poi dopo la strigliata del mister, siamo rientrati con la testa giusta – sottolinea l’ottimo Jordi Pirozzi – le due espulsioni hanno cambiato l’andamento del match, ma siamo stati bravi a fermare la gara sul pareggio contro una squadra, che mi ha molto impressionato per la qualità del gioco”.

“Siamo rammaricati per non aver sfruttato la grande occasione di incamerare il bottino pieno -afferma Iliasse Elkamli, il miglior giocatore del Taggia – la partita odierna può rappresentare la svolta per un certo tipo di campionato”.