Uccisa dall’ex: mobilitazione social per trovare una casa per Miki, il cane di Clara Ceccarelli

Genova. “Vi prego il canile no..”, in un post divenuto virale sui social nelle ultime ore a parlare è Miki, il cane di Clara Ceccarelli, la donna uccisa a 69 anni dall’ex, Renato Scapursi, nel suo negozio di calzature in via Colombo, nel centro di Genova.

Il cagnolino, “fantasia” di taglia medio-piccola, ha sette anni, pesa 8 chili e “va d’accordo con tutti, anche con i gatti”. Però è difficile, per lui, trovare una casa e rischia quindi di finire in canile.

A diramare l’avviso su tante bacheche, attraverso il passaparola è stata una cugina della donna che ha deciso di rendere pubblico un numero al quale chi volesse adottare il cane può scrivere: 339.5385983.

La storia di Miki è molto triste: prima la morte della padrona, Clara, un femminicidio maturato in anni di gelosie e ossessione, poi il decesso del figlio di lei, Mauro Risone, disabile e morto qualche mese fa in ospedale circostanze ancora poco chiare.

Anche il nonno di Mauro, anziano e malato, ora in ospedale, non può occuparsi dell’animale.

Al momento il quattro zampe è a casa di una lontana parente di Clara Ceccarelli, che però non potrà occuparsi a lungo di Miki. Il cane è docile e sano, non è castrato, quindi non è adatto a stare in casa con altri cani maschi.