Tutti pazzi per il Guerrin Subbuteo: a Genova la quarta tappa del trofeo nazionale

Genova. Nella città di Genova, presso il Tower Genova Airport Hotel, nel weekend del 22 e 23 ottobre 2022, si disputerà la quarta tappa del Guerin Subbuteo per la disciplina del Subbuteo Tradizionale. Un evento che assume diverse valenze fondamentali, ad iniziare dal fatto che questo prestigioso trofeo, considerato tra i più importanti del circuito nazionale del Calcio da Tavolo e del Subbuteo, nacque proprio nel capoluogo ligure, con la prima, storica, edizione giocata nel 1978 (Stefano Beverini si aggiudicò la vittoria).

IL GUERIN SUBBUTEO

Organizzato a suo tempo dal genovese Edilio Parodi, importatore e patron del Subbuteo italiano dell’epoca, in collaborazione con lo storico Guerin Sportivo (la più antica rivista di sport del mondo), il Guerin Subbuteo si è disputato per ben 18 anni consecutivi (fino al 1995), per poi riprendere la propria attività, dopo 26 anni, nella stagione passata, grazie alla rinnovata intesa tra la Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) ed il magazine sportivo attualmente diretto da Ivan Zazzaroni. E dopo tanti anni, questa importantissima competizione fa dunque il suo ritorno nella città di Genova, dove verrà organizzato dal Subbuteo Club Ligures, sotto l’egida della FISCT, per l’appunto, e del Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI).

LA LOCATION E LE PRINCIPALI INFORMAZIONI

La quarta tappa del Guerin Subbuteo 2022 si disputerà presso il Tower Genova Airport Hotel – Conference Center (Via Pionieri e Aviatori d’Italia, 44), nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre. Parteciperanno diversi atleti e club provenienti da tutta Italia. Nella prima giornata, che inizierà alle ore 9.00, si giocherà la Competizione Individuale per la disciplina del Subbuteo Tradizionale. Domenica, invece, dalle 8.30 in poi, spazio al Torneo a squadre, per la medesima disciplina. Al termine di entrambe le giornate verranno effettuate le premiazioni per i vincitori nelle varie categorie (Gold e Silver).

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il Guerin Subbuteo 2022 si concluderà, ufficialmente, nel weekend del 26 e 27 novembre, con le finali Individuali, sia per il Calcio da Tavolo che per il Subbuteo Tradizionale, previste a Reggio Emilia, nella meravigliosa location di Subbuteoland.