Turisti alla scoperta delle aziende d’eccellenza: presentato a Genova il progetto “Opus Loci”

Genova. Si chiama Opus Loci ed è un progetto pensato per portare i turisti alla scoperta non solo delle bellezze artistiche e culturali protette dall’Unesco, ma anche delle eccellenze economiche del territorio. Nato in Friuli Venezia Giulia, è stato presentato oggi a Genova in occasione della decima Borsa internazionale del turismo culturale concomitante con la sesta Mirabilia Food&Drink.

Il progetto è stato avviato dalla Camera di commercio di Udine e Pordenone che ha riunito una ventina di aziende produttrici di eccellenze friulane di tanti settori (cibo e bevande, ma anche abbigliamento, coltellerie, servizi turistici e ricettivi e non solo) per ciascuno dei suoi cinque siti Unesco: Aquileia, Cividale, Palmanova, Dolomiti friulane e Palù di Livenza. Con Opus Loci, per ciascun sito, sono stati realizzati speciali percorsi da fare in bici o camminando, che toccano non solo i siti tutelati come patrimonio dell’umanità ma anche le aziende coinvolte, per proporre al visitatore un tour completo del territorio, in modo sostenibile.

Un’idea alla quale anche le imprese genovesi guardano con interesse. “Siamo qui proprio perché pensiamo che questo progetto possa essere replicato. Siamo partiti dal basso, coinvolgendo le aziende e spiegando loro che solo facendo sistema sul territorio si possono ottenere ottimi risultati – spiega il project manager Walter Filiputti -. Vogliamo creare sinergie. Abbiamo anche altre idee che stanno nascendo, per esempio andare a presentarci sui mercati che ci interessano di più, e tutti devono creare questo tessuto. Il limite-pregio del Friuli Venezia Giulia è che è piccolo, inoltre ha il mare e la montagna a pochi minuti di distanza. Come la Liguria”.

“Abbiamo costruito Opus Loci in modo che possa essere esportato e ovviamente declinato e personalizzato, anche in tutte le altre aree d’Italia di Mirabilia – spiega il presidente della Camera di commercio di Udine e Pordenone, Giovanni Da Pozzo -. In questo senso, ci porremo come capofila nazionale, punto di riferimento per gli altri territori che vorranno customizzarlo e replicarlo”. Inoltre, ha evidenziato il presidente, “ci troviamo nel contesto privilegiato della Borsa del turismo culturale, evento itinerante che in passato abbiamo ospitato anche a Udine: è l’occasione ideale per mettere in connessione imprese e istituzioni, realtà locali, nazionali e internazionali. Una preziosa opportunità di networking, ma anche, concretamente, di export e internazionalizzazione”.