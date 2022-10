Turismo, record di imprese liguri al Tgt di Rimini: la carica dei 33 espositori

Genova. Raddoppiano le destinazioni estere a TTG Travel Experience 2022, il marketplace turistico che si svolgerà in fiera a Rimini dal 12 al 14 ottobre. Regione Liguria e Agenzia di promozione “In Liguria” stanno al passo aumentando il numero delle imprese presenti, che saranno 33, e dello spazio disponibile, con uno stand multimediale di 280 metri quadrati. Lo spazio nella fiera riminese è stato concepito con l’obiettivo di accompagnare la ripartenza post-covid lasciando un messaggio esperienziale ai buyer e alla stampa attraverso un “assaggio” dei prodotti tipici liguri e con l’obiettivo di valorizzare il primato raggiunto dalla Liguria con il maggior numero di Bandiere Blu conquistate a livello nazionale.

“Ancora una volta – aggiunge il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – abbiamo scelto di puntare sulla promozione e la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. L’abbiamo fatto e continuiamo a farlo per sostenere un settore fondamentale per la nostra economia non solo investendo in campagne di comunicazione dedicate alla promozione della Liguria a livello italiano e internazionale, ma anche attraverso le principali manifestazioni di settore, come il TTG di Rimini. Dopo un’estate che ha registrato numeri da record, sono moltissime le persone che anche in queste settimane stanno continuando a scegliere la nostra regione come meta per qualche giorno di relax tra il nostro splendido mare, campione di Bandiere Blu, e l’entroterra ricco di profumi e sapori unici. E questo grazie al coraggio e all’intraprendenza dei nostri imprenditori che, nonostante le difficoltà di questo momento storico, continuano ad investire, anche per ampliare l’offerta oltre ai mesi estivi. La Liguria si conferma così la meta capace di soddisfare ogni specifica esigenza in tutte le stagioni dell’anno – conclude – grazie alla ricchezza delle sue proposte e opportunità”.

La campagna di promozione estiva “Liguria 77” è stata un successo ed è partendo da questo dato che Agenzia “In Liguria” punta a consolidare l’onda lunga di un’estate da record, come fa notare Matteo Garnero, direttore generale di Agenzia “In Liguria”: “In un mercato fortemente competitivo come quello attuale, la Liguria punta a restare protagonista con campagne continue, come quella che partirà a breve dedicata ai Borghi e alla destagionalizzazione. Ma al TTG daremo grande spazio alla promozione dei prodotti Made in Liguria con uno spazio dedicato al catering con show cooking, cooking class, un pranzo rivolto a circa 150 seller e un servizio di welcome catering agli oltre 900 buyers che visiteranno lo stand della Regione, nella consapevolezza del valore aggiunto che hanno i nostri “Food Ambassador”. Effettueremo una promozione congiunta con il Comune di Genova che prevede la presenza nello stand Liguria della camera immersiva destinata all’evento “Ocean Race”. Ma la cosa che mi preme sottolineare è la forte collaborazione con le nostre imprese che saranno 33, superando il record di un anno fa. Questa adesione è un segnale forte della volontà di ripresa del comparto. E c’è un forte desiderio di fare squadra nel promuovere il prodotto turistico made in Liguria; la conferma di una reale comprensione di quanto sia fondamentale collaborare e presentarsi uniti sul mercato presenti in gran numero”.

Nello spazio Liguria c’è anche un’area espositori per incontri con buyer, ai quali saranno distribuiti gli innovativi gadget digitali, realizzati dall’azienda genovese ETT leader in Digital Transformation, come la video brochure che garantisce una comunicazione multimediale ad alto impatto emotivo, e le cartoline in realtà aumentata i cui contenuti multimediali sono attivabili inquadrando con il proprio smartphone i QR code graficati, alimentando la voglia di raccoglierle e conservarle come ricordo dell’esperienza di visita in Liguria.

Questi i 33 espositori:

1. Excelsior Palace Portofino Coast

2. Comune di Rapallo

3. Grand Hotel Bristol Resort & Spa

4. Consorzio di Promozione Turistica Sestri Levante In

5. Liguria In&Out

6. Consorzio Portofino Coast

7. Liguria Together Hotels and Accommodation

8. Liguria Together DMC

9. Liguria Together and Santa Margherita Ligure

10. VisitAlassio

11. Riviera dei Fiori Hotels

12. Hotel Grande Albergo

13. Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio

14. Golfo Paradiso srl – Trasporti Turistici Marittimi

15. Il Golfo dell’Isola –

16. Loano 2 Village srl – Residence & Hotel

17. Beatifuliguria srls – Tour operator

18. Genovarent srl – Noleggio auto/pulman

19. Velabus: Tour Operator – Bus Operator – Incoming Liguria

20. CNA Liguria – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola media impresa

21. West Liguria italian Riviera

22. Città di Bordighera

23. Elevation Club

24.C-Way

25. Arbaspàa srl

26. Rete Bella Liguria

27. Comune della Spezia

28. Cinqueterreholidays By Confartigianato Turismo La Spezia

29. Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre – Golfo dei Poeti

30. Citytouring Bus Operator – Hotel Raphael

31. Ligurian Gardens

32. Grand Hotel Savoia Genova – Planetaria Hotels

33. Città di Genova