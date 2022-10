Tunnel subportuale, gli ambientalisti: “Opera che guarda al passato e che incentiva la mobilità privata”

Genova. L’ipotesi di tracciato dell’ipotetico tunnel subportuale ne evidenzia “il danno che esso arrecherebbe alla città di Genova, da svariati punti di vista: le drastiche limitazioni all’accesso al porto da varco Etiopia, dove dovrebbe essere realizzato uno degli accessi al tunnel; la complicazione della circolazione alla Foce; la necessità di trovare spazi alternativi a quelle officine per le riparazioni navali al posto delle quali dovrebbero sorgere le rampe di collegamento tra il tunnel e via delle Casacce; i rischi connessi agli scavi sotto le fondazioni del nuovo ospedale Galliera”. Lo dicono in un comunicato stampa congiunto WWF Genova Città Metropolitana, Fridays for Future Genova, Associazione MobilitaGenova e Famiglie Senz’Auto Genova.

A questo secondo le associazioni ambientaliste si aggiunge la possibile “perdita di lavoro qualificato a Genova, visto che le officine che dovessero essere sfrattate ben difficilmente troverebbero spazio in altre parti del Porto, già saturo, e potrebbero essere delocalizzate altrove, come già successo per le Officine Mariotti, per le quali non è stato possibile realizzare un bacino adeguato ed hanno dovuto trasferire parte dell’attività a Marsiglia”.

Ma per gli ambientalisti ci sono anche altri problemi: “Il tunnel avrà bisogno di manutenzione estremamente rigorosa, e quindi costosa, visto che un inconveniente sotto il mare avrebbe effetti enormemente più gravi di quelli che accadono nelle gallerie autostradali e senz’altro in caso di allagamento non si riuscirebbe ad uscire fuori correndo sui jersey come nel sottopasso di Caricamento”.

“Un’opera da quasi un miliardo di euro, diventerebbe un’infrastruttura aggiuntiva all’esistente sopraelevata (che richiede per un’adeguata manutenzione costi inferiori, avremmo così un forte incremento complessivo dei costi di manutenzione) e con la sua realizzazione avremmo l’emissione di migliaia di tonnellate di CO2 derivanti dai cantieri, fattore che sorprendentemente non è stato minimamente preso in considerazione”.

Ma per gli ambientalisti c’è una problema di fondo nell’idea di realizzare un tunnel subportuale che è quella di “incentivare la mobilità privata, secondo concezioni vecchie di decenni, oramai assodate come fallimentari anche in realtà dove spazi e contesto sociale sembravano essere idonei” dicono, ricordando fra l’altro che si tratta di un progetto pensato per la prima volta almeno 20 anni fa.

Per WWF, Fridays for Future, Associazione MobilitaGenova e Famiglie Senz’Auto Genova “costruire nuove strade o rendere più efficienti i collegamenti viari esistenti determina un vantaggio all’uso delle automobili e quindi l’incentivo ad una mobilità non sostenibile in termini ambientali (per le emissioni) sanitari (per gli incidenti) urbanistici (per l’occupazione degli spazi) ed economici (per i costi di acquisto ed uso dei veicoli). Allo scopo di far diminuire il traffico, il solo modo di rendere rapidi ed efficienti gli spostamenti in città è quello di potenziare i trasporti pubblici e renderli attraenti per l’utenza. E quindi usare le risorse a disposizione per reintrodurre decine di km di tranvie per contenere sia l’inquinamento lungo la linea sia quello derivante dalla produzione e dallo smaltimento di batterie dovute all’utilizzo di mezzi elettrici non in sede fissa, per realizzare nuovi impianti speciali (funicolari, cremagliere ed ascensori) e per pianificare un servizio ferroviario efficiente a livello di città metropolitana: tutte scelte su cui l’Amministrazione Comunale – concludono – non solo non sta spingendo, ma, anzi, sta facendo passi nella direzione contraria”