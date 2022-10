Tumore al seno, in Liguria 1600 nuovi casi all’anno ma la regione è la prima con una rete di centri ad hoc

Genova. Ogni anno in Liguria si registrano circa 1.600 nuovi casi di tumore al seno, con 1.200 operazioni effettuate. Nasce da qui la campagna di informazione “La salute è prevenzione” che Regione Liguria, in collaborazione con Alisa e in sinergia con Lilt Genova (Lega italiana lotta contro i tumori), ha diffuso per tutto il mese di ottobre; un mese che storicamente si tinge di rosa ed è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, per sensibilizzare un sempre maggior numero di donne sulla fondamentale importanza della prevenzione oncologica e della diagnosi precoce.

Nel corso del mese sono stati proposti approfondimenti “al femminile” dedicati alla salute della donna, per aumentarne la consapevolezza e ricordare, ancora una volta, che “la salute è prevenzione”: dirette social, post, interventi e podcast a cura di medici specialisti. Inoltre, anche alcune testimonial hanno voluto condividere, attraverso i social, un messaggio per ricordare l’importanza della prevenzione: lo hanno fatto Alice Arcuri, Serena Garitta e Silvia Salis.

“Con le iniziative del mese rosa abbiamo voluto offrire alla popolazione, in sinergia con Lilt Genova, contenuti utili per imparare a prendersi cura della propria salute – sottolinea l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – anche attraverso i più moderni strumenti di comunicazione che rappresentano una preziosa opportunità per raggiungere gli obiettivi di salute. Inoltre, nel ponente ligure, grazie alla collaborazione tra Asl 1 e Lilt Imperia e Sanremo, sono stati organizzati punti di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno e sullo screening mammografico. La Liguria è stata la prima regione in Italia ad aver attivato una rete di Breast Unit, centri specializzati per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore al seno: si tratta di cinque centri senologici a livello regionale, nati per assistere le donne con tumore al seno e affiancarle in tutto il percorso di cura. In Liguria si registrano circa 1.600 nuovi casi di tumore al seno ogni anno: questi numeri ci dimostrano, ancora una volta, l’importanza di avere percorsi e professionisti dedicati a livello regionale, senza dimenticare il contributo di associazioni di donne che hanno già affrontato il percorso terapeutico e possono così accompagnare altre donne, capendone le esigenze”.

“Nel corso del mese di ottobre, sono stati dedicati approfondimenti alla prevenzione oncologica al femminile, non solo del tumore al seno ma anche di tutti i tumori ginecologici – commenta Paolo Pronzato, Direttore Oncologia medica 2, Ospedale Policlinico San Martino IRCSS, Coordinatore Diar oncoematologico Alisa – per avvicinare, con contenuti sempre più accessibili come i social network, le donne alla prevenzione e aiutarle a comprendere il ruolo determinante che questa riveste per la tutela della propria salute. Sono orgoglioso dei risultati che abbiamo raggiunto in Liguria, a partire dalla creazione delle Breast Unit: oggi, grazie alla professionalità maturata nel campo della diagnosi e della cura e ai progressi della ricerca, abbiamo a disposizione cure moderne, personalizzate e sempre più efficaci”.

“La prevenzione del tumore al seno in Liguria ha raggiunto la stagione della consapevolezza- dichiara il presidente LILT Genova Paolo Sala – Consapevolezza sugli screening, sui nuovi strumenti diagnostici e terapeutici, sull’assistenza psicologica delle pazienti e delle famiglie, sull’estetica oncologica, sulla genetica, sulla multidisciplinarietà, sulla presa in carico della paziente. Questi sono gli strumenti che ci consentiranno di ottenere un progresso significativo nella lotta al cancro al seno”

CENA DI GALA 100XCENTO

In occasione della Campagna Nastro Rosa, è stata organizzata una cena di gala benefica promossa da FIPE, FIC Genova, Istituto Alberghiero Marco Polo, Occupy Albaro, Confcommercio Genova con il patrocinio di Regione Liguria giovedì 27 ottobre per celebrare i 100 anni di LILT e sostenere le attività di prevenzione oncologica della Lega Tumori di Genova. Il nome dell’evento lo si deve al fatto che 100 saranno i cuochi che cucineranno per raccogliere fondi per la LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori che nel 2022 ha compiuto 100 anni.100 saranno le persone invitate a partecipare e sostenere concretamente le attività della LILT. È possibile sostenere le attività di prevenzione LILT con una donazione libera visitando la pagina dedicata.