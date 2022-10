Truffe in tutta Italia, condannati in 33 a oltre 80 anni di carcere

Genova. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Marcello De Chiara ha condannato, con rito abbreviato 33 indagati dei 59 coinvolti nella maxi operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Genova che aveva sgominato tre bande di truffatori. Le pene vanno fino a un massimo di sette anni e cinque mesi per un totale di oltre 80 anni di carcere. Una sola assoluzione mentre in 13 avevano già patteggiate nei mesi scorsi. Gli altri sono stati rinviati a giudizio con rito ordinario. I beni sottoposti a sequestro sono stati confiscati.

Le indagini erano partite dalla compravendita di una macchina di grossa cilindrata. Alcuni degli indagati, fingendosi acquirenti, si facevano inviare via WhatsApp, dal venditore, le immagini del libretto di circolazione della vettura da vendere che subito dopo duplicavano. Utilizzando le foto della vettura pubblicavano anche loro un annuncio di vendita sul web e, una volta individuato l’acquirente giusto e realmente intenzionato all’acquisto, lo costringevano a inviare una foto dell’assegno circolare a loro intestato riportante la cifra d’acconto concordata. A questo punto l’assegno veniva replicato e presentato per la riscossione. Una seconda banda si occupava dell’importazione dall’Est Europa di olio industriale con cisterne accompagnate da false bolle di trasporto.

L’olio serviva per “allungare” il gasolio. La terza gang era composta anche di dipendenti infedeli delle Poste Italiane i quali, per gli inquirenti, attraverso indebiti accessi agli archivi informatici delle Poste, fornivano i nomi di persone molto anziane o emigrate da tempo all’estero titolari di buoni fruttiferi in lunga giacenza o emittenti vaglia postali che venivano clonati e incassati dai truffatori. Sono 70 gli episodi di truffe contestate. Il profitto illecito complessivo accertato è di circa 1 milione e mezzo di euro.