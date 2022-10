Trovato morto in casa Safet Altic: il 47enne era in affidamento in prova dopo la condanna per traffico di droga

Genova. E’ morto nel suo letto, per cause naturali, Safet Altic, il 47enne di origine serba noto perché legato alla maxi inchiesta sul calcio scommesse del 2011.

L’uomo era stato poi arrestato a Genova nel 2019 dalla squadra mobile dopo tre anni di latitanza nell’ambito di una maxi inchiesta sul traffico di droga coordinata dal sostituto procuratore delle dda Federico Manotti. Dopo essere fuggito all’estero infatti era tornato a Genova e si nascondeva in un appartamento a San Fruttuoso.

Nel 2020 Altic era stato condannato in abbreviato a 6 anni di reclusione, ridotti a 4 anni in appello. “Stava finendo di scontare la condanna in affidamento il prova” spiega il suo storico avvocato, Alessandro Vaccaro.

Secondo quanto appreso Altic, che abitava a Marassi, aveva contratto il Covid: potrebbe essere morto per complicanze legate al virus oppure per problemi cardiocircolatori. Per questo il sostituto procuratore Stefano Puppo ha messo la salma a disposizione dell’autorità sanitaria.