Troppa Ortigia per il Bogliasco: i biancazzurri debuttano con un ko

Siracusa. Comincia con un preventivabile e preventivato KO il campionato di Serie A1 del Netafim Bogliasco.

I ragazzi allenati da Daniele Magalotti, oltretutto privi del centroboa titolare Jeremie Blanchard e con un capitan Guidaldi a mezzo servizio dopo i rispettivi infortuni patiti due settimane fa in Coppa Italia, vengono superati 19-5 a Siracusa dall’Ortigia dell’ex enfant prodige biancazzurro Pippo Ferrero.

Un verdetto senz’appello, il cui esito non è mai stato in discussione. Sotto 4-0 dopo i primi 8 minuti di gioco, i liguri hanno trovato la via del gol solo in apertura di secondo tempo grazie ad una doppietta ravvicinata di Nino Mudrazija. Due reti che non hanno tuttavia minimamente smorzato inerzia dei siciliani che infatti hanno continuato a macinare gioco e gol. Le altre tre gioie bogliaschine sono così arrivate solo nell’ultimo parziale per mano di Duilio Puccio, Filip Radojevic e Pippo Gavazzi, quando però Ortigia ha approfittato degli ampi spazi lasciati dalla difesa ospite per colpire ripetutamente in controfuga, arrotondando sensibilmente il punteggio.

“Sapevamo di incontrare una squadra fortissima, una delle migliori del campionato – commenta Magalotti a fine incontro – e in acqua la differenza di valori si è vista tutta. Però ritengo che il passivo sia eccessivamente pesante nei nostri confronti, visto che qualcosa di buono per almeno tre tempi lo abbiamo comunque fatto intravedere. Abbiamo pagato a caro prezzo un finale di gara nel quale sono emersi la nostra stanchezza e il loro cinismo. Non che terminare con quattro o cinque reti in meno avrebbe fatto chissà quale differenza. Mi dispiace solo aver visto alcuni errori che non dovremmo commettere, soprattutto in fase difensiva. Spero ci servano da lezione già in vista del prossimo impegno, quello altrettanto difficile di sabato prossimo contro Posillipo”.

Il tabellino:

CC ORTIGIA 1928 – NETAFIM BOGLIASCO 1951 19-5

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, Giribaldi, Carnesecchi 1, A. Condemi 3, Di Luciano 2, Velkic 2, Ferrero 2, Tringali , F. Condemi 4, Rossi 3, Vidovic 2, Napolitano, Ruggiero. All. Piccardo

NETAFIM BOGLIASCO 1951: E. Prian, A. Bottaro, D. Broggi Mazzetti, F. Gavazzi 1, M. Vavassori, G. Guidaldi, N. Mudrazija 2, F. Brambilla Di Civesio, G. Boero, F. Radojevic 1, D. Puccio 1, A. Canepa, A. Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Schiavo e Carmignani

Note. Parziali: 4-0 2-2 5-0 8-3. Uscito per limite di falli Boero nel quarto tempo. Superiorità numerica: Ortigia 4/10 e Bogliasco 2/5 + un rigore. Ruggiero subentra a Tempesti a inizio quarto tempo.