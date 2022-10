Trofeo delle Province, seconda posizione per la rappresentativa genovese

Imperia. Domenica 9 ottobre, sotto un cielo grigio, il campo Lagorio di Imperia ha ospitato uno degli ultimi appuntamenti outdoor della stagione 2022, il Trofeo delle Province per selezioni cadetti e ragazzi.

In luce, al penultimo appuntamento di un’annata per lei trionfale, Elena Irbetti della Duferco Spezia, vincitrice dei 1000 metri in 2’55”73, a circa un secondo dal limite regionale stabilito a Genova qualche settimana fa. Solo un po’ di stanchezza, dopo il titolo italiano di Caorle, l’ha privata di un nuovo record ligure.

In evidenza Gabriele Ferrara dell’Atletica Bordighera, primo nell’analoga competizione maschile con 2’38”20. Ancora una bella prova dopo il terzo posto agli Italiani. Negli 80 cadetti affermazione di Matteo Lippi del Cus Genova con 9”64. Il campione italiano di esathlon Lorenzo Bonechi della Maurina Imperia si è affermato nell’alto con 1.62 e nei 100 hs con 14”79.

Il Trofeo delle province cadetti e cadette ha visto l’affermazione di Savona con 118 punti davanti a Genova, 114, a Spezia, 111, e a Imperia, 91. Imperia prima fra i cadetti, Savona fra le cadette.

Per quanto riguarda la categoria ragazzi e ragazze, che ha gareggiato nel tetrathlon, affermazioni di Genova (ragazzi) e Imperia (ragazze). Complessivamente il Trofeo è andato a Genova. Vittorie individuali di Gabriel Sanges (Spezia) nel tetrathlon A con 2873 punti; di Davide Crisci (Imperia) nel tetrathlon B con 3037; di Veronica Meniconi (Genova) nel tetrathlon A con 2452; di Anna Smeraldo (Imperia) nel tetrathlon B con 2956.