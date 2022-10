Trasporto aereo, il venerdì nero dello sciopero Ryanair: anche a Genova molti voli cancellati

Genova. A causa dello sciopero del trasporto aereo di 24 ore indetto da alcune sigle sindacali per la giornata di oggi, venerdì 21 ottobre, si sono verificati e proseguiranno a verificarsi cancellazioni e modifiche per quanto riguarda diversi voli.

La protesta è stata definita “sciopero di Ryanair” ma riguarda anche altre compagnie low cost come Air Dolomiti.

L’aeroporto di Genova, in un avviso pubblicato sul sito, consiglia ai viaggiatori di “contattare la propria compagnia aerea per tutte le informazioni relative a riprotezione o annullamento del viaggio”.

Ecco l’elenco delle cancellazioni da e per Genova nella giornata di oggi

VOLI IN ARRIVO

V71732 da Napoli (arrivo previsto alle 7:55) – CANCELLATO

FR6529 da Brindisi (arrivo previsto alle 11:25) – CANCELLATO

V71726 da Catania (arrivo previsto alle 12:30) – CANCELLATO

EN8294 da Monaco (arrivo previsto alle 12:50) – CANCELLATO

KL1565 da Amsterdam (arrivo previsto alle 13:25) – CANCELLATO

AZ1395 da Roma (arrivo previsto alle 14:25) – CANCELLATO

FR972 da Londra Stansted (arrivo previsto alle 15:15) – CANCELLATO

AZ1391 da Roma (arrivo previsto alle 18:25) – CANCELLATO

AZ1389 da Roma (arrivo previsto alle 22:45) – CANCELLATO

IN PARTENZA

V71727 per Catania (partenza prevista alle 8:25) – CANCELLATO

AZ1384 per Roma (partenza prevista alle 11:05) – CANCELLATO

FR6530 per Brindisi (partenza prevista alle 11:50) – CANCELLATO

V71733 per Napoli (partenza prevista alle 13:00) – CANCELLATO

EN8295 per Monaco (partenza prevista alle 13:30) – CANCELLATO

KL1565 per Amsterdam (partenza prevista alle 13:55) – CANCELLATO

AZ1386 per Roma (partenza prevista alle 15:10) – CANCELLATO

FR973 per Londra Stansted (partenza prevista alle 15:45) – CANCELLATO

AZ1392 per Roma (partenza prevista alle 19:10) – CANCELLATO