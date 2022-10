Trasporti, Rossetti (PD): “Dalla tragedia del Ponte Morandi in Valle Stura spostarsi con i mezzi pubblici è un rebus, la Regione intervenga”

Genova. “Taglio delle corse, cambi orario senza preavviso e servizio a singhiozzo, per chi vive in Valle Stura spostarsi con i mezzi pubblici è un rebus. Dopo la tragedia del Ponte Morandi, passata la fase emergenziale, i collegamenti hanno subito un taglio drastico con un netto peggioramento del servizio che ha costretto intere famiglie a doversi spostare in macchina per andare a lavoro o accompagnare i figli a scuola”, lo denuncia il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti che ha presentato un’interrogazione per chiedere alla Giunta i motivi di un mancato intervento per colmare questo disservizio.

“Il 17 ottobre c’è stato un incontro con Amt e Regione – ottenuto dopo una lettera sottoscritta da tutti i sindaci della Valle – dove è stato annunciato il ripristino delle corse esistenti prima della tragedia del Ponte Morandi e ci sarebbe stata una verifica sulla comunicazione dei cambi orari e dello slittamento delle corse sul canale Telegram Amt. Sorprendentemente, infatti, ad oggi, i cambiamenti di orari o gli slittamenti di corse che riguardano la Valle Stura non vengono segnalati, diversamente da quanto avviene, invece, per il resto della città Metropolitana”.

“Chiederemo alla Giunta i motivi per i quali la Regione non è ancora intervenuta con azioni a supporto di questa situazione diventata un’urgenza: studenti e famiglie devono potersi spostare con in mezzi pubblici e non essere costretti a ricorrere alla macchina”, conclude il consigliere PD.