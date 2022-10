Traffico, parcheggi dell’Acquario completi già di prima mattina: code in via Gramsci

Genova. Lunghe code tra la Commenda e Caricamento in direzione del levante questa mattina per il forte afflusso di auto nella zona del porto antico e dell’acquario. I parcheggi in quell’area sono andati presto esauriti e come spesso avviene gli automobilisti restano imbottigliati perché non sanno precisamente dove dirottare l’auto alla ricerca di altri stalli di sosta.

Prosegue quindi anche oggi l’assalto dei turisti alla struttura di Costa Edutainment che in questo ponte festivo conta di chiudere il bilancio con oltre 20mila visitatori.

Intanto, per quando sarà finito il ponte e in occasione del suo 30esimo compleanno, l’Acquario propone un palinsesto di iniziative ed esperienze speciali che di mese in mese accompagneranno il pubblico fino a ottobre 2023.

Dal 2 al 30 novembre la prima iniziativa è rivolta specificamente ai liguri con l’obiettivo di renderli partecipi di un importante patrimonio della regione e del paese. Per tutto il mese, ai residenti di tutte le province liguri, la struttura riserva la tariffa dedicata di 14,5 Euro. Lo speciale biglietto è disponibile e utilizzabile dal 2 al 30 novembre dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) ed è acquistabile esclusivamente in biglietteria presentando il proprio documento di identità che riporti la residenza sul territorio ligure.

A novembre, l’Acquario di Genova sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso ore 18), sabato e domenica dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso ore 18). Martedì 1 novembre apertura anticipata alle 8:30 e chiusura alle 20 (ultimo ingresso ore 18).

Il calendario delle esperienze speciali per il compleanno dei 30 anni dell’Acquario di Genova verrà comunicato di mese in mese sul sito www.acquariodigenova.it e sui canali social Facebook, Instagram, Twitter della struttura.