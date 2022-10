Torna il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, al via con “Ama” di Júlia de Paz

Genova. Il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano torna a Genova dal 18 ottobre al 15 dicembre 2022 coinvolgendo tutte le sale della rete ACEC cittadina con 9 appuntamenti al Cineclub Nickelodoen e 8 repliche tra il Club Amici del Cinema, Fritz Lang, Nuovo Cinema Palmaro e San Siro.

Evento speciale di inaugurazione con il film in uscita nazionale “Ama” di Júlia de Paz, ospite d’onore presente in sala assieme all’attrice Tamara Casellas.

Programma ricco di anteprime, tra cui l’evento speciale “Xeneizes” di Michele Rovini. Omaggio al genio di Buñuel con “Buñuel, un cineasta surrealista” di Javier Espada, e due capolavori come “L’Angelo Sterminatore” e “Tristana”.

Ogni film è arricchito dalla presenza di ospiti ed è preceduto da un aperitivo a tema con menù studiati per l’occasione.

Il programma, curato da Federico Sartori e Iris Martín-Peralta (Exit Media), con la collaborazione di Valentina Damiani (ACEC), presenta una selzione del miglior cinema spagnolo e latinoamericano inedito in Italia, come “La voluntaria” di Nely Reguera commedia drammatica che ruota intorno una dottoressa (Carmen Machi) da poco pensionata che va come volontaria in Grecia per lavorare in un campo profughi; “Josefina” opera prima di Javier Marco, interpretato da con Emma Suarez (“Julieta”); “Espíritu Sagrado” di Chema García Ibarra, premiato al Festival di Locarno; l’argentino “Paula” di Florencia Wehbe fresco vincitore del Premio IILA Cinema 2022; il

peruviano “Magallanes” di Salvador del Solar sul riscatto della memoria e della giustizia.