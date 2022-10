Torna Flight, la mostra internazionale del cinema di Genova: 70 film, premi ed eventi speciali

Genova. Torna, per la terza edizione Flight, la mostra del cinema internazionale di Genova, una rassegna per gli amanti del cinema e per chi è in cerca di pellicole difficili da trovare e scoprire persino in rete.

Oltre 70 proiezioni dal 28 ottobre al 1 novembre nelle sale e gallerie Flight: Cineclub Nickelodeon, Nuova cinematografica Gioiello, Alliance Française de Gênes e @studioincantation Etherea Art Gallery. Qui il programma completo.

Oltre ai film in concorso anche alcuni eventi speciali: Ingmar Bergman jr presenterà tre lavori del padre, Enzo Bianchi che presenta “Andrej Rublëv” di Andrej Tarkovskij, e poi la premiazione “Artigiano Ligure del Cinema” e tanto altro ancora.

La giuria internazionale della mostra sarà composta da Irena Bilic, filmaker e fotografa nata a Belgrado e che vive a Parigi, Anna Costantini, genovese, insegnante, curatrice e storica dell’arte contemporanea, Roland Sejko, albanese, direttore dell’archivio Luce online e documentarista e Ivan Zotikov, nato a Kiev, direttore della fotografia, produttore e regista.

Grazie alla collaborazione con l’Università di Genova è ci sarà anche la giuria “Cineversity”, numerosi studenti provenienti da varie facoltà offriranno il loro punto di vista e assegneranno un loro premio nella serata finale dell’1 novembre.

Tutti i film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Biglietti: saranno disponibili solo tessere che danno accesso a tutte le circa 70 proiezioni e a tutti gli altri eventi di Flight. Non sarà invece possibile acquistare biglietti per le singole proiezioni. Prezzi: 10€ intero; 5€ studenti e soci ACEC; 9€ Soci Coop.