Tiro con l’arco, al Circolo Arci Pianacci la gara interregionale indoor dedicata a Bruno Foglino

Genova. Tre anni fa, all’inizio di novembre 2019, si tenne la prima edizione del Trofeo “Bruno Foglino”, torneo indoor di tiro con l’arco dedicato, come la sala del Circolo ARCI Pianacci in cui si svolsero le gare, alla memoria di Bruno Foglino, in ricordo del suo appassionato servizio per la comunità del Cep.

Un appuntamento, annuale nelle intenzioni, che ha dovuto fare i conti con le criticità imposte dalla pandemia e che ora, finalmente, può annunciare la seconda edizione.

Sabato 29 e domenica 30, grazie all’impegno organizzativo dell’ASD Arcieri Grande Genova e del suo “deus ex machina” Francesco Dominici, la Sala “Bruno Foglino” vedrà impegnate società provenienti dalle 4 province liguri in una gara indoor interregionale dai 18 metri, patrocinata dalla FitArco.

Il programma del weekend prevede l’inizio delle gare sabato 29 alle 14, mentre domenica 30 i turni di gara saranno due, il primo alle 9 ed il secondo alle 14.