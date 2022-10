Terzo settore, buone prassi e innovazione con il progetto Erasmus+ Ka220-Adu Sweet

Genova. Genova sta ospitando i rappresentanti del progetto europeo SWEET (Social Worker Entrepreneur Empowerment Training), presso Talent Garden nella nuova sede dei Giardini Baltimora, dando seguito agli obiettivi del progetto: ad esempio unire il mondo no profit e l’economia circolare, rendendoli un unico focus verticale sull’impresa sociale che, per sua stessa natura, aiuta le persone fragili a reinserirsi nel mondo del lavoro; ispirare e formare nello sviluppo e nella creazione di imprese sociali sostenibili al fine di migliorare e aumentare l’occupazione delle persone in mercati innovativi ed emergenti.

Per il nostro paese capofila è la Consulta Diocesana di Genova che insieme a Social Hub Genova rappresentano l’Italia, Coompanion la Svezia, REVES aisbl – European Network of Cities & Regions for the Social Economy il Belgio e Way in Iberia la Spagna.

I temi sviluppati da SWEET sono legati allo sviluppo delle imprese sociali e dell’economica circolare e lo scopo delle organizzazioni aderenti è quello di integrare le competenze e conoscenze specifiche del proprio personale in questi ambiti socialmente professionalizzanti.

Le attività legate alla sostenibilità e, più specificamente, all’economia circolare, offrono infatti interessanti opportunità di lavoro nelle attività di riuso e riciclo e nel modello del “prodotto come servizio”.