Tensione a Marassi: Ferrero torna allo stadio, i tifosi assediano la tribuna

Genova. Momenti di tensione a Marassi dove un centinaio di tifosi hanno letteralmente assediando la tribuna vip dove pochi minuti prima era stato avvistato l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

L’episodio si è verificato all’inizio della ripresa, quando gli ultras sono scesi dalla Sud per dirigersi verso i posti in tribuna, accompagnati dai cori. Immediato lo schieramento della polizia che ha fatto cordone dall’ingresso del settore.

Nel frattempo la Digos è intervenuta facendo allontanare Ferrero, uscito poi scortato dai distinti e allontanatosi dallo stadio con la sua vettura. Intanto la nuova dirigenza della società, Lanna in testa, alla notizia della presenza dell’ex presidente, aveva lasciato i posti per poi riprenderli quando l’ospite è andato via,