Tennistavolo, campionati a squadre regionali: tris di 7-0 per l’Athletic Club

Genova. Sono cominciati i campionati a squadre regionali della Liguria: il girone unico della Serie C2, i due gironi della Serie D1 e i due gironi della Serie D2. La Serie D3 prenderà il via a dicembre.

Nella prima giornata della Serie C2 tutte vittorie casalinghe, al termine di incontri equilibrati. La più netta è il 5-2 del Vallecrosia (Mauro Giusta 2, Arturo Bellan 1, David Marani 1, Giusta/Bellan 1) sul Don Bosco Varazze Mr Drake (Lavinia Cerruti 2). Il Tennistavolo Genova (Marco Ferrari 2, Marco Castagna 1, Ferrari/Favati 1) ha regolato per 4-3 il Toirano Sensei (Armando Torregrossa 2, Roberto Pesce 1).

Successi per 4-3 anche del Segesta Nova (Andrea Sparagino 1, Giosuè Debarbieri 1, Davide Daneri 1, Sparagino/Debarbieri 1) sul Bordighera (Massimo Bracco 2, Luca Guglieri 1) e della Luigi Rum Compagnia Unica (Andrea Gamberini 2, Giorgio Soriga 1, Samuele La Milia 1) sul Tennistavolo Savona (Edmond Arapi 1, Sergio Calò 1, Calò/Arapi 1).

In Serie D1 girone A parte forte l’Athletic Club B (Andrea Beltrami 2, Joanna Marie Mirisola 2, Stefano Beverini 2, Beltrami/Mirisola 1) con un 7-0 al Toirano. Colpi esterni del Vallecrosia B (Alexander Ronald Kramer 2, Gianluca Vitanza 1, Mario Pesante 1, Kramer/Vitanza 1), vittorioso per 5 a 2 nella palestra del Don Bosco Varazze (Fabrizio Lattaro 2), e dell’Arma di Taggia (Paolo Maccolini 1, Claudio Crotti 1, Ulisse Ballestin 1, Crotti/Ballestin 1) che si è imposto per 4 a 3 in casa del Vallecrosia A (Alessandro Ventura 2, Matteo Marani 1).

Risultato rotondo per l’Athletic Club anche girone B della Serie D1, dove la formazione A della società genovese (Franco Fabbri 2, Guido Pittaluga 2, Antonio Danilo Lobianco 2, Lobianco/Fabbri 1) ha ottenuto il 7 a 0 a Sestri Levante sulla Segesta Nova. Non da meno il TT Club La Spezia (Claudio Loritto 2, Paul-Sebastian Calugaru 2, Niccolò Bassi 1, Loritto/Biggio 1), che ha prevalso per 6-1 sul Tennistavolo Genova (Giovanni Serra 1). Successo col minimo scarto, 4-3, per il Victoria Tennistavolo 1 (Fabio Vaccargiu 2, Alessandro Verri 1, Vaccargiu/Verri 1) sul Villaggio Sport Chiavari (Federico Foti 1, Marco Lodi 1, Gabriele Viterbo 1).

Serie D2, girone A. Molto bene il Don Bosco Varazze Cloud3 (Stefano Ratazzi 2, Daniele Zecca 2, Matteo Ricci 1, Matteo Francavilla 1, Francavilla/Ricci 1) con un secco 7-0 sul Vallecrosia Mr. Sconfitta interna col punteggio di 2-5 per l’altra squadra del Don Bosco Varazze, la Decathlon (Lorenzo Francavilla 1, Luca Lavoratti 1), per mano del Bordighera (Stefano Raimondo 2, Marco Valassina 1, Maria Valeria Muraro 1, Valassina/Raimondo 1). Il Baragallo Sanremo (Davide De Faveri 1, Luciano Rigoli 1, Mario Ravaglio 1, Rigoli/De Faveri 1) ha avuto la meglio per 4-3 sul Regina Sanremo (Roberto Giraudo 2, Matteo Cichero 1).

In Serie D2 girone B doppia vittoria casalinga di marca spezzina. Il TT Club La Spezia 1 (Ernesto Baldassarre 2, Manuel Campocci 2, Giordano Paita 2) ha battuto 6-1 il Villaggio Sport Chiavari Gold (Icardi/Marini 1); il TT Club La Spezia 2 ha (Andrea Cafici 2, Massimo Biagioni 2, Antonino Cremente 1, Biagioni/Cremente 1) ha avuto ragione del Victoria Tennistavolo 2 (Michele Carmi 1) per 6-1. L’Athletic Club (Alice Borsani 2, Sergio Caviglia 2, Guglielmo Agolino 2, Agolino/Caviglia 1) ha sconfitto con un netto 7-0 il Villaggio Sport Chiavari Junior. Nel “derby” del Tennistavolo Genova la formazione Blue (Claudia Bertolini 2, Vincenzo Massimo Lanzafame 1, Lanzafame/Bertolini 1) ha avuto la meglio per 4-3 sulla Red (Enrico Rivarola 2, Stefano Bariani 1).