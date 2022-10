Tennistavolo, campionati a squadre: in C1 Victoria batte La Spezia e conquista il terzo successo

Liguria. Continuano i campionati a squadre di tennistavolo. Durante lo scorso weekend (15 -16 ottobre), si sono disputate la terza giornata dei campionati nazionali e la seconda di quelli regionali. Ecco tutti i risultati delle squadre liguri, impegnate dalla Serie B alla D.

In Serie B1 il Villaggio Sport Chiavari (Imre Bogadi 2, Alessandro Costa 1, Andrea Pacileo 1) ha ceduto col minimo scarto (4-5) al Tennistavolo Firenze.

Sconfitte casalinghe anche per le due squadre liguri di Serie B2, entrambe battute 3 a 5: il TT Club La Spezia (Edoardo Cremente 2, Michele Maggi 1) si è arreso alla Bernini Livorno mentre la Luigi Rum Compagnia Unica (Filippo Agosti 2, Alberto Drago 1) è stata battuta dal Tennistavolo Taccini.

In Serie C1 terzo successo per il Victoria, che si isola al comando a punteggio pieno. I genovesi (Alessandro Biddau 2, Federico Bottaro 2, Davide Funaro 1) si sono imposti per 5 a 1 in casa del TT Club La Spezia (Alex Maggi 1). Nel gruppo delle seconde in classifica, a quota 4 punti, c’è l’Athletic Club (Zoya Suprunova 3, Marco Borsani 2) che ha vinto 5-3 nella palestra del Moncalieri B.

Sconfitte Don Bosco Varazze Autoscuola Moderna (Nicola Castellano 2, Giulio De Gregorio 1), 5-3 dall’A4 Verzuolo Avis, e Toirano (Alessandro Caslini 1, Andrea Bottaro 1), 5-2 dal San Salvatore Kimonoporte.

In ambito regionale, in Serie C2 c’è un terzetto in vetta con 4 punti. Ne fanno parte il Vallecrosia (Arturo Bellan 2, David Marani 1, Mauro Giusta 1), vittorioso 4-3 sul Tennistavolo Genova (Marco Ferrari 2, Ferrari/Castagna 1), la Luigi Rum Compagnia Unica (Andrea Gamberini 2, Samuele La Milia 1, La Milia/Gamberini 1), che ha prevalso per 4 a 3 in casa del Toirano (Andrea Abete 1, Armando Torregrossa 1, Andrea Marino 1), e il Segesta Nova (Gabriele Vinciguerra 2, Davide Daneri 1, Andrea Sparagino 1, Giosuè Debarberi 1, Sparagino/Vinciguerra 1), che ha ottenuto un successo per 6 a 1 sui tavoli del Don Bosco Varazze Mr Drake (Mattia Lattaro 1).

Completa la giornata la prima vittoria del Bordighera (Luca Guglieri 2, Massimo Bracco 2, Bracco/Guglieri 1), per 5-2 sul Tennistavolo Savona (Edmond Arapi 1, Livio Santini 1).

Il girone A della Serie D1 è condotto dal Vallecrosia B (Gianluca Vitanza 2, Mario Pesante 2, Alexander Ronald Kramer 2, Kramer/Vitanza 1), che ha superato 7-0 il Toirano, e dall’Athletic Club B (Joanna Maria Mirisola 2, Stefano Beverini 1, Mirisola/Beverini 1), vittorioso 4 a 3 in casa dell’Arma di Taggia (Paolo Maccolini 1, Maya Pino 1, Ulisse Ballestin 1). Primi 2 punti per il Don Bosco Varazze Piro Piro Cogo (Claudio Gotta 2, Fabrizio Lattaro 2), passato col punteggio di 3-4 nella palestra del Vallecrosia A (Gabriele Biamonti 1, Alessandro Ventura 1, Marani/Ventura 1).

Una coppia al vertice anche nel girone B della Serie D1, col TT Club La Spezia (Claudio Loritto 2, Paul-Sebastian Calugaru 2, Tiziano Biggio 1, Niccolò Bassi 1, Loritto/Biggio 1) che ha battuto 7-0 il Segesta Nova e l’Athletic Club A (Franco Fabbri 2, Guido Pittaluga 2, Lobianco/Fabbri 1) che si è imposto 5 a 2 nella palestra del Villaggio Sport Chiavari (Gabriele Viterbo 1, Cesare Alberto Vercesi 1). Il Tennistavolo Genova (Marco Gandolfo 2, Giovanni Serra 1, Carlo Adolfo Martigli 1, Gandolfo/Serra 1) ha avuto la meglio per 5-2 sul Victoria Tennistavolo 1 (Fabio Vaccargiu 1, Alessandro Verri 1).

Primato solitario, nel girone A della Serie D2, per il Baragallo Sanremo (Davide De Faveri 2, Luciano Rigoli 2, Rigoli/De Faveri 1) che ha vinto 5 a 2 sull’Arma di Taggia (Diego Fassola 1, Francesca Brea 1). Il Regina Sanremo (Roberto Giraudo 2, Matteo Cichero 1, Giraudo/Cichero 1) ha prevalso per 4 a 3 sul Bordighera (Massimo Triberti 1, Stefano Raimondo 1, Marco Valassina 1). A completare il tris di vittorie esterne, il 4 a 3 del Don Bosco Varazze Decathlon (Giuseppina Volpi 2, Leonardo Danaidi 1, L.Francavilla/Danaidi 1) sul Vallecrosia (Daniele Bellan 2, Filippo Commendatore 1).

Tre squadre a punteggio pieno in Serie D2 girone B: TT Club La Spezia (Simone Rodaro 2, Andrea Cafici 2, Massimo Biagioni 1, Antonino Cremente 1, Cafici/Rodaro 1), 7-0 al Tennistavolo Genova Red, Athletic Club (Marco Lamuraglia 2, Alice Borsani 1, Sergio Caviglia 1, Borsani/Lamuraglia 1), 5-2 nella palestra del Victoria Tennistavolo 2 (Francesco Tripodi 1, Leonardo Staita 1), e Tennistavolo Genova Blue (Claudia Bertolini 2, Vincenzo Massimo Lanzafame 1, Lanzafame/Bertolini 1), 4-3 al TT Club La Spezia 1 (Giordano Paita 2, Ernesto Baldassarre 1).

Primo successo per il Villaggio Sport Chiavari Junior (Matteo Lusardi 2, Leonardo Alessandri 2, Matteo Montepagano 1, Alessandri/Bertora 1), 6-1 nel “derby” con la formazione Gold (Noemi Napoli 1).