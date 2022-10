Tennis Club Genova1893, presentate le due squadre di Serie A1

Genova. Continuare a portare in alto il nome di Genova in tutta Italia, sia nel campionato maschile sia in quello femminile. È l’obiettivo del Tennis Club Genova 1893, che ieri pomeriggio ha presentato le squadre che partecipano al campionato di Serie A1 alle istituzioni, ai soci e alla stampa all’interno della club house del circolo, nel pieno centro città.

“Ci presentiamo ai nastri di partenza di questa stagione con rinnovate ambizioni – ha detto il presidente della società, Rodolfo Lercari – e con l’orgoglio di rappresentare il club più antico d’Italia e fra i più antichi d’Europa, fra i primi a puntare sull’agonismo dai giovani sino alla Serie A1, dove dal 2012 milita la squadra femminile e dal 2013 quella maschile. E anche questo è motivo di grande soddisfazione per me e per tutto il consiglio direttivo: così tanti anni di militanza nel massimo campionato nazionale non sono un frutto del caso, ma di una programmazione portata avanti nel corso del tempo anche grazie al decisivo contributo dei nostri sponsor, che siamo chiamati a ringraziare ancora una volta. Sarà difficile replicare la stagione 2014, quando vincemmo lo scudetto con la squadra femminile e arrivammo secondi con quella maschile, perdendo solo al doppio di spareggio contro l’Aniene. Tuttavia siamo fiduciosi di poter dire la nostra ad alto livello e in tal senso rivolgo un in bocca al lupo e un grazie per il loro impegno a tutti i nostri atleti”.

“Inoltre – ha proseguito Lercari – un pensiero va anche a tutta l’attività collaterale a quella delle prime squadre. Penso al settore giovanile, per il quale riserviamo la massima attenzione, all’impegno dei maestri e delle maestre, ma anche delle famiglie dei nostri ragazzi, e a quello dei soci che ogni giorno animano il nostro circolo. Tanti tasselli che, messi insieme, ci consentono di comporre il mosaico del Tennis Club Genova 1893: abbiamo una storia di cui andare orgogliosi e un futuro da costruire insieme”.

Alla cerimonia hanno presenziato il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, il presidente della FIT Liguria Andrea Fossati e l’assessore comunale al Marketing e alle Politiche Giovanili Francesca Corso, che ha portato i saluti e gli auguri per la stagione appena iniziata del sindaco di Genova Marco Bucci.

SQUADRA MASCHILE:

1 GOMBOS NORBERT ATP 99 – 1.10

2 ARNALDI MATTEO ATP 161 – 2.1

3 ESCOFFIER ANTOINE JULIEN ATP 195 – 2.1

4 CATARINA LUCAS PHILIPPE FRANCOIS ATP 499 – 2.1

5 CADENASSO GIANLUCA – 2.2

6 LAGASIO MIRKO – 2.4

7 GARBERO FEDERICO – 2.4

8 PICCO FRANCESCO – 2.5

9 MANUCCI CURZIO – 2.5

10 GAI GIORGIO WOLTER – 2.6

11 SPINETTA DAVIDE – 2.7

12 MOTTI ALESSANDRO – 3.1

13 BARILARI WALTER – 3.3

SQUADRA FEMMINILE:

1 SAMSONOVA LIUDMILA WTA 28 – 1.1

2 BRONZETTI LUCIA WTA 57 – 1.5

3 SEMENISTAJA DARJA WTA 293 – 2.3

4 CAREGARO MARTINA WTA 728 – 2.1

5 VALENTE DENISE – 2.1

6 SARA ANGELICA – 2.2

7 SARA ANNATHEA – 2.3

8 BRIANTI ALBERTA – 2.4

9 TOGNONI LUCIA – 2.4

10 ASSERETO GIULIA 2.8