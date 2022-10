Tech Jobs Fair, il 29 ottobre ai Giardini Baltimora l’evento che unisce domanda e offerta nel settore

Genova. Un’intera giornata dedicata allo scouting e all’incontro tra le aziende e i professionisti del settore tecnologico: è il TECH JOBS Fair 2022, l’atteso evento che mette a contatto domanda e offerta nel settore tecnologico, in programma a Genova sabato 29 ottobre (a partire dalle ore 9.30), nell’inedito scenario dei Giardini Baltimora.

Promosso e organizzato da Rodolfo Dué e co-organizzato da Euspert Bianco Lavoro, in collaborazione col Talent Garden Genova, che ospiterà l’iniziativa, TECH JOBS Fair sbarca finalmente nel capoluogo genovese fresca del recente grande successo di Pisa e forte degli ottimi risultati ottenuti nel 2021 dalla TECH JOBS Fair Smart edition, che si è tenuta online a causa del Covid.

L’OBIETTIVO – È dal 2018 che il TECH JOBS Fair riunisce neolaureati, professionisti e aziende tech, affermandosi in pochi anni come un punto di riferimento imprescindibile per chi offre o cerca lavoro in ambito tecnologico e informatico, con un’attenzione particolare a programmatori, sistemisti, ingegneri, tecnici specializzati e matematici. Non solo: la tappa genovese sarà anche una preziosa occasione per conoscere tutte le ultime novità nel campo dell’hi-tech, attraverso il confronto diretto con alcuni dei più importanti esperti liguri e italiani.

IL FORMAT – Per questa prima edizione sono attese 16 tra le aziende e le start-up più innovative del territorio ligure, che si presenteranno ai candidati attraverso speech e keynote articolati in due sessioni: mattutina e pomeridiana. Nel corso dell’intera giornata ogni azienda avrà a disposizione un desk in cui incontrare i possibili candidati, sia in forma pubblica che riservata.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema della formazione, attraverso la sinergia con l’Università di Genova, enti di ricerca e scuole di formazione, grazie al coinvolgimento diretto di docenti, formatori e altre personalità non direttamente collegate alle aziende partecipanti.

GLI ORGANIZZATORI – Nato da un’idea di Rodolfo Dué, insieme a Marco Fattizzo di Bianco Lavoro Euspert, la fiera del tech si avvale della collaborazione di Talent Garden Genova, l’incubatore di idee e talenti che ha da poco spostato la propria sede all’interno dei Giardini Baltimora (in via D’Annunzio) e dei nuovissimi spazi del campus.

Rodolfo Dué, founder di TECH JOBS Fair, motiva così la decisione di organizzare a Genova una tappa del tour.

«L’area genovese sta diventando sempre più un polo d’attrazione pe nuove aziende tech, che scelgono la città della Lanterna per la presenza di personale altamente qualificato formato dall’università e per la contaminazione con importanti aziende tech già presenti, spesso leader a livello internazionale nel proprio settore».

Marco Fattizzo, CEO di Bianco Lavoro Euspert e co-organizzatore dell’evento, spiega l’importanza sempre maggiore che il TECH JOBS Fair sta avendo nella ricerca di nuovi talenti.

«L’evento rientra nell’ambito dell’employer branding, ovvero il posizionamento di un’azienda non come semplice datore di lavoro ma come un vero e proprio partner del percorso professionale del candidato».

IL PROGRAMMA – L’agenda della giornata è in aggiornamento e potrà essere consultata sul sito techjobsfair.it, dove è già possibile registrarsi gratuitamente per partecipare. Ad oggi hanno già confermato la loro presenza realtà importanti del settore tra cui Axpo, Banca Passadore Esaote, Gruppo FOS, Randstad, Rina e Sedapta. C’è ancora tempo per iscrivere la propria azienda e partecipare. Info e dettagli sul sito dell’evento. L’ingresso per i visitatori è gratuito previa registrazione su Eventbrite, a cui è possibile accedere attraverso il link:

https://techjobsfair.it/tech-jobs-fair-genova-2022/