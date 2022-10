Teatro mobile e spettacoli, ‘Cantieri creativi’ alza il sipario all’ex-Diga di Begato

Genova. Cantieri Creativi, evento promosso dall’associazione Sarabanda, ha preso il via ieri, 26 ottobre, e durerà fino al 30 ottobre, nel cantiere della ex-Diga di Begato.

Begato, simbolo per decenni della periferia più degradata, oggi invece ha messo in moto un potente tentativo di rigenerazione. Non solo teatro, spettacoli e eventi di piazza ma c’è anche un docufilm, uscito ad agosto, che racconta e riscatta il quartiere.

Si tratta di un film diffuso attraverso i social. Si chiama D-16159 ed è solo la punta dell’iceberg di un progetto costruito attorno ai giovani del territorio.

Programma:

Fino al 30 ottobre in programma 6 spettacoli al giorno a cura delle compagnie “Girovago e Rondella” e “Dromosofista” con il loro progetto artistico ‘Teatri mobili’, al mattino interamente destinati alle scuole e enti del territorio e verranno coinvolti in particolare gli Istituti Comprensivi di Teglia, Bolzaneto e Rivarolo, al pomeriggio aperti alla cittadinanza al biglietto di € 5 e con prenotazione online.

Il 28 ottobre si terrà uno spettacolo site specific dal titolo Le Sacre a cura del Liceo Coreutico Piero Gobetti di Genova e gli allievi delle classi di danza. Previsto anche un incontro/tavola rotonda dal titolo InCantiere – buone prassi della riqualificazione urbanistica partecipata.

Il 29 ottobre si terrà una presentazione del percorso partecipativo al quartiere a cura di Avventura Urbana–Torino–Spazio RUD; un concerto con i rapper della Valpolcevera – con Bryan, Vago, Coni, Swaro, Impe, Nice Name, Dj Matte – realizzato con il coordinamento artistico di Tosca Hub; una merenda di quartiere durante la giornata di Sabato 29/10 a cura del Comitato genitori Scuola Tosca Bercilli Morante (vedi programma completo).

Cantieri Creativi

Cantieri creativi nasce con l’intento di perseguire la finalità di rivitalizzazione sociale e culturale dell’area del Diamante inserendosi all’interno del Piano Re-start Begato che prevede un grande parco urbano per favorire occasioni di socializzazione e di ri-creazione a chi vive e frequenta l’area. La proposta artistica coinvolge il progetto Teatri Mobili delle compagnie Girovago e Rondella+Dromosofista.

Trattasi di un progetto vincitore dell’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città di Genova nell’ambito dell’accordo di programma MIC-Comune capoluogo della città metropolitana di Genova.