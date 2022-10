Teatro Cargo torna con “Sarsì” di Laura Sicignano, musiche e storie per Genova

Genova. Teatro Cargo torna con Sarsì, canto d’amore per Genova vista con gli occhi di chi vive in periferia. La parola in genovese significa rammendare. Il progetto di Laura Sicignano, sostenuto dal ministero della Cultura e dal Comune di Genova, parte dal racconto dei cittadini raccolti durante cinque laboratori gratuiti nelle biblioteche civiche di altrettanti quartieri genovesi, per arrivare al concerto che si terrà giovedì 15 dicembre alle 21 al Teatro del Ponente, trasmesso in diretta da Cashmere Radio di Berlino. Seguirà la pubblicazione di un lavoro discografico.

Sono aperte le iscrizioni ai laboratori gratuiti che si terranno a novembre, aperti a tutti coloro che desiderano raccontare il proprio quartiere e ispirare i testi di “Sarsì”. Ecco il calendario dei laboratori con i numeri di telefono o le mail di ogni biblioteca a cui prenotarsi. Lunedì 7 novembre dalle 16 alle 18.30 l’appuntamento è alla Biblioteca Cervetto di Rivarolo (via G. Jori 60, tel. 010/557730), martedì 8 novembre dalle 16.30 alle 19 alla Biblioteca Brocchi di Nervi (via Casotti 1, tel 010/5579566 – 010/5579568), mercoledì 9 novembre dale 16 alle 19 alla Biblioteca Gallino di Sampierdarena (via Prete Nicolò Daste 8a, biblgallino@comune.genova.it), giovedì 10 novembre dale 15 alle 18 alla Biblioteca Benzi di Voltri (piazza Odicini 10, tel. 010/55788 benzieventi@comune.genova.it), venerdì 11 novembre alla Biblioteca Guerrazzi di Cornigliano (via Nino Cervetto 35, tel, 010/6515071).

Laura Sicignano ascolterà i cittadini e affiderà i suoi testi ai musicisti che comporranno le musiche ed eseguiranno dal vivo il concerto il 15 dicembre al Teatro del Ponente, spaziando tra i generi dalla musica elettronica alla musica tradizionale. Sono Giacomo Gianetta, Filo Q, Edmondo Romano, Matteo Spanò, accompagnati dalle voci di Giulia Beatini, Simona Fasano e Lydia Giordano. Il video sarà diretto da Luca Serra.

“Grazie al bando del Comune di Genova – dichiara Laura Sicignano – realizzo un progetto che da tempo avevo a cuore, un disco creato con alcuni tra i musicisti con cui ho lavorato e attrici cantanti che mi hanno accompagnato negli anni, artisti con i quali si è creata una sensibilità affine. Il tema è Genova fuori dal centro. “Fuori dal centro” è stato da sempre il motto del Cargo. Questo disco rappresenta la possibilità di uscire fuori anche dai confini dei generi. Sono parole d’amore per Genova, e i suoi quartieri, attraverso storie d’amore – amori perduti, amori sbagliati, amori adolescenti e anziani, felici e malinconici – che vedono la città come palcoscenico. Questa è la prima iniziativa del Teatro Cargo da marzo, quando ho concluso il lavoro per Catania con le “Baccanti”: il Cargo continua ad essere, se non uno spazio fisico, una fucina creativa dove si incontrano artisti di diverse discipline”.

Sarsì evoca reti, maglie, legami, incontri, pezzi che messi insieme restituiscono un arazzo della città. Il disco sarà pubblicato il 30 dicembre su Spotify, iTunes e tutti i portali digitali musicali. È un disco d’amore per la città e avrà come tappeto sonoro i suoni registrati giorno e notte percorrendone le strade.

Sarsì è prodotto da Teatro Cargo grazie ai contributi a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città di Genova nell’ambito dell’Accordo di Programma Ministeriale MIC – Comune capoluogo della città metropolitana di Genova, è realizzato in collaborazione con il Sistema della Biblioteche Civiche Genovesi, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Cashmere Radio di Berlino, Associazione Culturale Stellare, Associazione Madè di Catania.