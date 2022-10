Tamponamento auto camion all’uscita di Recco, code in A12 da Nervi verso levante

Genova. Problemi per il traffico questa mattina sul nodo autostradale genovese. Intorno alle 8 all’uscita del casello di Recco, sulla A12, si è verificato un tamponamento tra due auto e un mezzo pesante in direzione Levante: l’autostrada è stata chiusa per quasi un’ora rendendo obbligatoria l’uscita e il rientro a Recco.

Code fino a quattro chilometri da Genova a partire da Genova Nervi verso levante. Coda anche in uscita a Recco sulla direttrice opposta, da levante a ponente.

Rallentamenti e code anche allo svincolo tra la A12 e la A7 a causa di un mezzo in avaria in direzione di Bolzaneto.

Coda anche tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano per un restringimento di carreggiata.

Per il traffico intenso – dovuto anche alla pioggia – code a tratti sulla A10 da Genova Pegli verso Genova Ovest, con code in uscita al casello e a Sampierdarena sull’elicoidale.