Taekwondo, al Dutch Open di Eindhoven oro per i genovesi Anna Fossaceca e Riccardo Pastore

Genova. Grandi vittorie per due under 15 genovesi, Anna Fossaceca e Riccardo Pastore, che hanno conquistato la medaglia d’oro al Dutch Open di combattimento che si è svolto a Eindhoven (Olanda). La gara, che assegnava punti per il ranking continentale, è uno degli appuntamenti più importanti del circuito internazionale ed è giunta quest’anno alla sua 49sima edizione, quasi 600 atleti da tutta Europa.

Fossaceca, in forza alla Lanterna Taekwondo, ha battuto ai quarti l’avversaria svedese, mentre in semifinale e finale ha avuto la meglio contro due atlete del Belgio.

Vittoria anche per Pastore, Scuola Genova, che a Eindhoven affrontava la prima gara internazionale da numero uno del ranking europeo, riconoscimento diventato ufficiale lo scorso 7 ottobre. Per lui, nell’occasione salito nella categoria di peso al limite dei 53 kg, quattro incontri vinti contro due atleti tedeschi e due danesi.

Il prossimo impegno per Pastore e Fossaceca sarà ora il raduno collegiale della Nazionale cadetti che si terrà dal 21 al 24 ottobre al Centro di Preparazione Olimpica di Roma, in vista del prossimo campionato Europeo Under 15 in programma dal 24 al 27 novembre a Malta. I loro nomi figurano, infatti, nella lista dei quattro genovesi già sicuri della convocazione, avendo ottenuto il pass in occasione di tornei dedicati durante la scorsa stagione sportiva assieme a Stefano Maggiolo e Virginia Lampis, entrambi Scuola Genova. In lizza per una convocazione all’Europeo pure Lucrezia Maloberti che, con la medaglia d’argento conquistata in Albania lo scorso 3 ottobre, spera di aver convinto il Direttore Tecnico Claudio Nolano di meritare un pass per Malta.

Pochi giorni prima del Dutch Open, a Riga (Lettonia), è andato in scena il Riga Open, che ha visto brillare gli atleti della Scuola Genova. Vittoria per Virginia Lampis, che ha così potuto festeggiare la scalata al primo post del ranking europeo, argento per Emanuele Penniello e medaglia di bronzo per Stefano Effori.