Taekwondo, a Riga altro oro per la giovane genovese Virginia Lampis: ora è numero 1 del rankig europeo

Genova. Continua il momento magico di Virginia Lampis, la giovanissima stella genovese del taekwondo che a Riga (Lettonia), ha vinto l’Open di combattimento che assegnava punti per il ranking continentale.

Per la classe 2010 in forza alla Scuola Genova si tratta dell’ennesimo trionfo in una 2022 magico che l’ha vista vincere, tra gli altri, il titolo nazionale, la Coppa Italia e diversi Open in giro per l’Europa (Albania, Slovenia ed Estonia gli ultimi in ordine di tempo), oltre a rappresentare l’Italia all’ultimo campionato mondiale under 15 di Sofia, dove è stata sconfitta agli ottavi di finale. Grazie ai punti conquistati a Riga, Virginia Lampis è ora virtualmente numero 1 del ranking europeo, raggiungendo in vetta un altro atleta genovese, Riccardo Pastore, anch’egli allievo del maestro Fugazza presso la Scuola Genova.

Mai prima d’ora il movimento genovese aveva potuto contare su due atleti al vertice della classifica europea. A Riga, Virginia ha trionfato davanti alle avversarie di Lituania e Gran Bretagna offrendo prestazioni di altissimo livello, candidandosi come testa di serie anche per i prossimi campionati Europei under 15 di novembre a Malta, dove è già sicura della partecipazione al pari dei genovesi Pastore, Fossaceca e Maggiolo.

Lampis con il maestro Fugazza e la medaglia d'oro conquistata a Riga

Per la Scuola Genova, oltre alla medaglia d’oro di Lampis, sono arrivati anche l’argento di Simone Effori e il bronzo di Emanuele Penniello, entrambi tra gli under 18, mentre si è fermata prima della zona medaglia la corsa di Tommaso Zaino e Martina Fantoni.

Per il taekwondo genovese, il prossimo appuntamento sarà il campionato interregionale del Lazio in programma il 22 e 23 ottobre, poi l’attenzione sarà tutta per i campionati italiani assoluti, che si terranno a Torino dal 3 al 4 dicembre.