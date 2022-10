Successo per il Trail di Rapallo, vincono Alberto Canessa e Chiara Sparviero

Rapallo. Come spesso succede, la seconda edizione è ancora meglio della prima e il Trail di Rapallo non è sfuggito a questa legge. La gara ligure, ultimo acuto organizzativo della Sporteventi SSDRL, ha portato nella cittadina genovese un numero enorme di partecipanti, interessati molti alla gara agonistica ma la maggior parte alla bellezza del percorso, all’atmosfera legata a un evento di sport all’aria aperta, anche al clima di festa da vivere a prescindere dal risultato. Questo ha fatto sì che il Trail di Rapallo fosse una grande occasione capace di coniugare, sport, turismo e benessere dimostrando che la creatura, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Rapallo, ha un grande futuro davanti a sé.

La gara, articolata su 17 km per un dislivello di 1.271 metri, ha avuto un netto vincitore in Alberto Canessa, portacolori della Sisport Ssd diventato un protagonista assoluto nelle gare trail tra Liguria e Basso Piemonte, vincitore in primavera anche del Luceto Classic. Canessa ha chiuso in 1h39’43” precedendo di 1’34” Simone Ferrari (As Gaglianico 1974), mentre terzo ha chiuso Matteo Grandis (Atl.Susa) a 5’’05”. Fra le donne prima posizione per Chiara Sparviero (TRM Team) in 2h24’23” davanti a Chiara Innocenti (Aurora Montale Asd) a 7’21” e a Carla Mondani a 12’26”.

Tanti i premiati nel corso della festa finale della gara (che ha potuto godere di tutti i servizi finalmente reintegrati nel programma), come Roberto Arata (Atl.Levante) e Alexandra Ronchetta (Zema Runners) che si sono aggiudicati la speciale classifica per gli Over 40 oppure Tommaso Stegagnini, il più giovane in gara con i suoi 16 anni, mentre il più anziano è risultato Renato Fortunato Solano con ben 76 anni all’attivo e l’entusiasmo di un ragazzino.

Il Trail di Rapallo si conferma quindi un riferimento assoluto non solo per il movimento offroad ligure, avendo richiamato concorrenti anche da fuori regione. “Un grazie alle associazioni e agli sponsor che hanno appoggiato il progetto – dicono dall’organizzazione – Ora ci si rimbocca le maniche per una stagione, quella 2023, che sarà ancora densa di impegni per il sodalizio organizzatore”.