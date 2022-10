Sturla, vandalizzata con i colori della Samp la “panchina rossa” contro la violenza sulle donne

Genova. Gesto vandalico, quanto mai odioso, quello emerso alla luce del sole nelle ultime ore a Sturla, nel levante genovese.

La “panchina rossa” dipinta nel novembre dello scorso anno dall’Anpi in piazza Ragazzi del ’99 per aderire alla campagna contro la violenza di genere è stata colorata, peraltro in malo modo, con i colori della Sampdoria.

La panchina rossa era stata adottata dalla sezione della sezione Cocito, di Sturla, dell’associazione nazionale dei partigiani era stata scelta anche per il grande passaggio, trovandosi davanti al mercato rionale del quartiere.

Se simbolico era stato il gesto di colorarla di rosso, “come la volontà di ribadire con forza un NO ad ogni tipo di violenza fisica verbale e di sopraffazione fisica e mentale”, spiegavano dall’Anpi, altrettanto simbolico – ma in senso opposto – il fatto che qualcuno abbia pensato bene di coprire quel tipo di messaggio per un “capriccio” legato al tifo calcistico.

Indignato anche il consigliere comunale Alberto Pandolfo: “Davvero spiacevole che sia stata vandalizzata dalle tifoserie la panchina che nel novembre scorso l’ANPI di Sturla aveva dipinto per dire no ad ogni forma di violenza e sopraffazione fisica e verbale, ancor di più in questo momento di mobilitazione globale dopo la morte di Mahsa Amini”.

“E’ importante ribadire l’incondizionato sostegno alla lotta delle donne tutte, quelle iraniane ora in prima fila, per rivendicare il diritto alla libertà, all’incolumità fisica e sociale, all’autodeterminazione e all’emancipazione”, conclude Pandolfo.