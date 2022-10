Sturla, residenti sulle barricate: “Vogliamo essere ascoltati, serve un’assemblea pubblica subito”

Genova. I residenti di Sturla salgono sulle ‘barricate’ chiedendo al municipio di organizzare rapidamente una assemblea pubblica per ascoltare tutte le richieste della cittadinanza in merito ai tanti problemi che affliggono il quartiere: “Prima di nuovi progetti, servono risposte“.

La richiesta arriva dal ‘Collettivo spontaneo di Sturla’, che già da tempo avevano chiesto un incontro pubblico con la nuova giunta municipale, ad oggi ancora non calendarizzato: “Siamo sconcertati dall’allungarsi delle tempistiche dovute al fatto che alcuni consiglieri dovrebbero essere portati a conoscenza di queste tematiche – scrivono in una lettera aperta – il Presidente e il vice presidente del Municipio sono stati interpellati innumerevoli volte negli ultimi anni e conoscono benissimo i problemi del quartiere e qualora alcuni nuovi consiglieri dovessero avere delucidazioni è sufficiente che leggano una delle innumerevoli corrispondenze inviate negli anni da cittadini esasperati che descrivono benissimo la situazione”.

“I residenti di Sturla non sono interessati e neppure entusiasti dei nuovi grandiosi progetti che l’amministrazione serba per il quartiere – aggiungono – ma vogliono essere, una volta per tutti, ascoltati con azioni concrete sui progetti in essere e non sui nuovi quando non si riescono a gestire quelli vecchi”.

Cinghiale in spiaggia a Sturla

In particolare i chiarimenti richiesti sono sulla gestione dell’area del depuratore, l’apertura dei giardini di villa Gentile nel week end e per la struttura pericolante e pericolosa che da via dei mille si affaccia sui giardini. Ma non solo: “Gradiremmo avere chiarimenti sul futuro della Casa del Soldato, attualmente ancora in situazione di degrado totale, sulle aree verdi del quartiere, sul degrado del manufatto pericolante e abbandonato in piazza Cadevilla, sulla manutenzione dei giardini di via Chighizola, sui parcheggi pubblici di via Vittorino Era situati sopra al campo di villa gentile”.

Tutti “dossier” aperti da tempo e che ad oggi risultano in stallo: ” A questi si vanno ad aggiungere i cinghiali ormai facente parte della spiaggia di Sturla, il letto del torrente completamente da pulire, e una manutenzione ordinaria delle strade e del verde lasciata a se stessa”. I residenti chiedono anche un sopralluogo congiunto nelle aree in questione per toccare con mano lo stato dell’arte di questi angoli del quartiere da troppo tempo dimenticati o in balia degli eventi.