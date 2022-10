Striscioni pro Ferrero in città, lo sfottò dei tifosi genoani

Genova. Dopo il ritorno di Massimo Ferrero allo stadio in occasione di Sampdoria-Roma, i tifosi genoani affondano subito il colpo: una serie di striscioni è comparsa nella notte in alcuni luoghi della città (tra cui Sampcity in via XX Settembre e Corte Lambruschini, sede della Società).

Il messaggio è chiaro: uno sfottò sulla vera posizione dell’ex presidente e sull’attesa frustrante dell’arrivo dello sceicco Al-Thani.

Un nuovo capitolo dell’infinito “menaggio” tra le due tifoserie, dopo il funerale celebrato l’anno scorso dai tifosi blucerchiati per la retrocessione in B del Genoa.

La foto collage è stata pubblicata sui social dal nostro lettore Maurizio D Alex