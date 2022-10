“Stipendi in ritardo, bollette puntualissime”: Usb lancia il “No Carovita Day” anche a Genova

Genova. L’Usb Pubblico Impiego lancia per il 26 ottobre una giornata di mobilitazione nazionale contro il carovita con volantinaggio nei posti di lavoro. A Genova è previsto un presidio in largo Lanfranco, davanti alla prefettura, a partire dalle 17.30.

“Alle criticità che da decenni stanno impoverendo le lavoratrici e i lavoratori della pubblica amministrazione (bassi salari, indennità ferme, contratti in perenne ritardo), si sommano quelle della contingenza, primo tra tutti il carovita determinato in larga parte dall’aumento su base speculativa delle materie energetiche – spiega l’Usb in una nota -. Una congiuntura economica aggravata dall’inaccettabile prassi per la quale i contratti dei dipendenti pubblici vengono sottoscritti già abbondantemente scaduti”.

“Gli stipendi sono dunque in ritardo di anni, mentre le bollette e i prezzi sono sempre aggiornatissimi e spaccano il secondo. Tutto questo è non solo intollerabile ma anche economicamente insostenibile per lavoratori e famiglie”.

È per questo che Usb avanza 5 proposte salariali urgenti:

1. Rinnovo immediato dei contratti: Ccnl 2019-2021 ancora non sottoscritti per tutti i comparti e comunque già scaduti.

2. Aumenti salariali adeguati legati all’inflazione reale e non all’Ipca depurato dai costi energetici.

3. Valore buono pasto aumentato in relazione al costo della vita.

4. Smart working: indennizzo a copertura di spese dei consumi domestici e buono pasto.

5. Quattordicesima mensilità inserita stabilmente nella retribuzione