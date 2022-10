Staglieno, in casa 10 piante di marjiuana e due pitoni: denunciato 30enne

Genova. Aveva in casa una decina di piante di piante di marijuana e materiale per l’essiccazione, ma anche due pitoni di grosse dimensioni ben tenuti.

Protagonista un 30enne genovese. La scoperta in seguito alla perquisizione ad opera del reparto di polizia giudiziaria della polizia locale in un’abitazione di Staglieno.

Per il 30enne è scattata la denuncia per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente

Per quanto riguarda i pitoni gli accertamenti sono stati affidati al Nucleo Cites dei carabinieri forestali: sembra che il giovane non abbia saputo o voluto spiegare la provenienza dei rettili che per questo potrebbero essere sequestrati.