Spediporto promuove la Seaside Edition dell’evento Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry

Genova. Costituita nel dopoguerra, l’Associazione Spedizionieri, Corrieri e Trasportatori di Genova, oggi Spediporto è la più grande e rappresentativa Associazione italiana delle case di spedizione marittime. Una realtà in grado di fornire supporto qualificato e servizi altamente specializzati ai propri associati, garantendo un’assistenza completa in ogni settore di competenza sia in import che in export.

Spediporto è anche ottimizzazione dei flussi e semplificazione

Grazie alla sua struttura manageriale, Spediporto si conferma baricentro dell’attività portuale e motore di innovazione e crescita per le aziende del settore.

Spediporto si è concentrata in particolare sull’innovazione tecnologica e sull’informatizzazione dei processi attraverso il finanziamento, la progettazione e la realizzazione di sistemi per la gestione telematica su piattaforme web dell’intero ciclo logistico-portuale con particolare riferimento alle pratiche doganali.

Shipping, Forwarding&Logistics meet Industry – Seaside Edition

Un’edizione dedicata all’incontro e al dialogo tra il mondo dell’industria e i rappresentanti del settore logistico-portuale. Un momento di confronto, per costruire un tavolo di riflessione e condivisione su come favorire la crescita economica del settore industriale attraverso il rafforzamento della competitività del sistema portuale e logistico ligure coinvolgendo tutti gli attori a livello territoriale e nazionale. Scopri il programma dell’evento e l’agenda delle conferenze.