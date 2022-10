Sparò a manager di Ansaldo nucleare, Cospito in sciopero della fame: manifestazione anarchici davanti sede Rai

Genova. Una decina di anarchici sta manifestando questa sera davanti alla sede della Rai regionale di corso Europa in solidarietà con l’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame. Cospito, condannato per l’attentato al manager di Ansaldo nucleare Roberto Adinolfi e per il processo nato dall’indagine ‘Scripta manent’ per associazione sovversiva con finalità di terrorismo.

Cospito, che dal maggio di quest’anno è sottoposto regime 41bis è entrato da un paio di settimane in sciopero della fame. Per questo gli anarchici stanno manifestando in tutto il Paese, A Genova sotto la sede Rai fumogeni e striscioni di solidarietà.

Sul posto la Digos. Come emerge da un volantino diffuso stasera dagli anarchici oltre che a Cospito, la solidarietà viene espressa anche nei confronti Juan Antonio Sorroche, anarchico spagnolo di 45 anni, accusata dell’attentato al tribunale di sorveglianza di Trento del gennaio 2014.