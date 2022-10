Genoa, altra vittoria in trasferta: Spal battuta 0-2. Coda si sblocca su azione

Ferrara. Terza vittoria in trasferta, secondo successo consecutivo. Il Genoa vince a Ferrara contro la Spal per 0-2. Reti di Coda (19′), che si sblocca su azione, e Gudmundsson (88′) sfruttando un erroraccio della Spal, rimasta in dieci al 75′ per un fallaccio di Maccariello su Jagiello, costretto a uscire. Ottima prova dei rossoblù soprattutto dal centrocampo in su con la qualità di Aramu, Strootman e lo stesso Coda a fare la differenza. Qualche patema in difesa a causa di alcune indecisioni di Martinez e per i due centrali ammoniti nel primo tempo. Blessin stavolta azzecca i cambi e con coraggio modifica entrambi i centrali. Spazio anche per Puscas al posto appunto dell’infortunato Jagiello. Ora il Genoa è quarto, a un solo punto dal terzetto di testa formato da Reggina, Bari e Brescia.



91′ Tiro al volo di Coda da posizione impossibile, palla ampiamente alta

90′ Sei minuti di recupero

88′ Raddoppio di Gudmundsson! errore della Spal in disimpegno, Coda ruba palla a Zanellato, tocco per Gudmundsson che infila Alfonso

82′ Cambio nella Spal: escono Dickmann e Moncini per Peda e Finotto

81′ Dragusin decisivo sfiorando il pallone destinato a Moncini in posizione ottima per battere a rete

78′ Jagiello non ce la fa, cambio obbligato: entra Puscas

75′ L’arbitro va a rivedere l’azione al var e decide per l’espulsione di Meccariello, Spal in dieci

74′ Ammonito Meccariello, piede a martello su Jagiello

72′ Cambio nel Genoa: problemi per Sabelli, entra Hefti

70′ Doppio cambio nella Spal: fuori Dalle Mura per Arena e Proia per Tujov

68′ Coda guadagna un corner, tiro respinto dopo un’altra azione con spazi a disposizione

66′ Sinistro di Coda da buona posizione che però non è preciso: palla sopra la traversa.

60′ Ammonito Moncini per gioco pericoloso: sul tentativo di rovesciata colpisce Sabelli

59′ Cambio nella Spal: entra Rabbi per Valzania, nel Genoa dentro Jagiello per Yalcin

56′ Annullata rete della Spal per fuorigioco di Zanellato, che era nettamente in offside sulla respinta di Martinez al tiro di Valzania

52′ Dal calcio d’angolo la palla torna ad Aramu che prova il sinistro, palla a fil di palo

51′ Ripartenza Genoa con Frendrup che serve Gudmundsson, l’islandese guadagna un angolo

48′ Occasione Genoa: assist delizioso di Strootman con un pallonetto per Yalcin, che però spara alto col sinistro

46′ Si riparte con palla alla Spal e subito due cambi: fuori Ilsanker e Vogliacco per Bani e Dragusin. Blessin preferisce evitare possibili espulsioni

Primo tempo che termina con il Genoa in vantaggio a Ferrara contro la Spal grazie a un gol di Coda, che si sblocca al 19′ sfruttando una dormita della difesa avversaria. La formazione rivoluzionata da Blessin con Aramu e Yalcin dal primo minuto, un centrocampo centrale con Strootman e Frendrup, sta dando i frutti a livello offensivo, mentre la difesa non è al solito livello con Martinez in giornata no, un po’ distratto e a volte in ritardo, e i due centrali – Ilsanker e Vogliacco – già ammoniti.

45′ Un minuto di recupero

45′ Colpo di testa di La Mantia che non finisce di molto sopra la traversa

45′ Malinteso tra Ilsanker e Martinez che si distrae sul retropassaggio: calcio d’angolo

42′ Tiro cross di Sabelli, esce di poco

36′ Altro giallo, stavolta per Valzania, che blocca una ripartenza di Sabelli

35′ La punizione di Esposito viene deviata in angolo

34′ Ammonito Martinez, che esce malissimo dall’area e travolge La Mantia

31′ Ammonito Ilsanker: anche in questo caso giallo dubbio visto che il rossoblù aveva preso il pallone e solo sullo slancio frana su Moncini

29′ Ancora Coda servito da Aramu. Controllo e tiro rapido col destro, deviato da Dalle Mura in angolo, poi non sfruttato

27′ Ci prova Aramu col sinistro a giro non troppo potente, il portiere blocca.

26′ Ammonito La Mantia, anticipato da Vogliacco resta solo il piede da colpire

25′ Calcio d’angolo per la Spal non sfruttato: Valzania dal limite prova un sinistro che finisce alto

19′ Gol del Genoa! Cross dalla sinistra di Pajac portiere smanaccia sui piedi di Coda, che ha tempo per prendere la mira

13′ Occasione Genoa: palla di Aramu per Jalcin, che col sinistro si vede respingere il rasoterra da portiere in controtempo ma col piede pronto a deviare. Sugli sviluppi pallone che finisce fuori di pochissimo.

11′ Ammonito Vogliacco, entrato duro su La Mantia

8′ Battuta sul primo palo, ci prova Proia: palla sul fondo

8′ Calcio d’angolo per la Spal che ora ha preso campo, deviazione di Pajac

3′ Subito ritmo alto e pressing per il Genoa, che gioca di prima e nello stretto

1′ Partiti con palla al Genoa

Formazione inedita per il Genoa a Ferrara contro la Spal. Blessin schiera dal primo minuto Mattia Aramu e Kevin Strootman oltre a Ilsanker. Difesa completamente rivoluzionata con Sabelli, Vogliacco e Ilsanker. Dragusin e Bani in panchina. In campo anche Yalcin e torna Gudmundsson. Schieramento praticamente rivoluzionato. Coda è il capitano. Genoa in campo con la terza maglia.

Spal-Genoa 0-2

19′ Coda; 88′ Gudmundsson

Spal: Alfonso, Dickmann (82′ Peda), Dalle Mura (70′ Arena), Meccariello, Celia, Proia (70′ Tunjov), Esposito, Valzania (59′ Rabbi), Zanellato, La Mantia, Moncini (82′ Finotto).

Allenatore: Venturato.

A disposizione: Thiam, Saiani, Fiordaliso, Almici, Prati, Zuculini, Finotto, Rauti, Thiam.

Genoa: Martinez, Sabelli (72′ Hefti), Vogliacco (46′ Dragusin), Ilsanker (46′ Bani), Pajac, Strootman, Frendrup, Yalcin (59′ Jagiello; 78′ Puscas), Aramu, Gudmundsson, Coda.

Allenatore: Blessin

A disposizione: Semper, Agostino, Czyborra, Portanova, Touré, Yeboah, Puscas.

Arbitro: Colombo di Como

Ammoniti: La Mantia, Valzania; Moncini (S); Vogliacco, Ilsanker, Martinez (G)

Espulso: Meccariello al 75′

Spettatori: 12.257 di cui 1.486 nel settore ospiti