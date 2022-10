Spaccio, furti e reati contro il patrimonio tra Genova e Savona: 35enne dovrà scontare un cumulo di pena di oltre 5 anni

Albenga. I carabinieri della stazione carabinieri di Albenga, nella tarda serata di ieri (6 ottobre), hanno proceduto all’arresto di un italiano 35enne, in esecuzione di ordine per la carcerazione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.

L’arrestato dovrà espiare un cumulo pena di di 5 anni, 11 mesi e 19 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, commessi tra anni 2017 e 2022 tra Albenga e Genova.

Tra gli ultimi episodi spiccano un arresto per spaccio di eroina, il furto di un motociclo commesso ad Albenga, un furto all’interno della piscina comunale di Albenga, dove si era introdotto in orario notturno previa effrazione di una finestra, per poi forzare ed impossessarsi del denaro contenuto nei distributori automatici, oltre a vari altri furti ai danni degli esercizi commerciali della zona.

L’uomo è stato rintracciato dai militari della stazione carabinieri di Albenga ed accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è stato tradotto presso il carcere di Marassi per l’esecuzione della pena.