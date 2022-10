Spaccia eroina in casa: 25enne arrestato a Cornigliano

Genova. I poliziotti della sezione investigativa del Commissariato di Cornigliano hanno messo sotto osservazione la sua abitazione in via San Giovanni D’acri, visto il via vai di persone segnalato da alcuni residenti.

Quando hanno capito che non c’erano dubbi sul tipo di attività che si svolgeva nell’appartamento sono entrati in azione. Così martedì pomeriggio una pattuglia ha seguito il ragazzo mentre tornava dalla stazione dei Carabinieri di Cornigliano dove si era recato per ottemperare all’obbligo di firma.

Fermato per un controllo , il giovane è risultato in possesso di 275 euro, nascosti all’interno della tracolla, dei vari indumenti e della cover del cellulare, di cui non sapeva giustificare il possesso essendo disoccupato. La perquisizione della sua abitazione ha consentito di trovare nascosti tra i vestiti, 3 bilancini elettronici e 13 involucri contenenti in totale più di 11 grammi di eroina. Il tutto è stato sequestrato e il giovane arrestato.