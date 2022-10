Sopraelevata, ancora un distacco di calcinacci: intervento dei vigili del fuoco in corso Quadrio

Genova. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 7 per la messa in sicurezza di un tratto di sopraeleavata dal cui impalcato sono caduti, ancora una volta, dei calcinacci.

Il distacco è avvenuto nella zona di corso Quadrio, dove i pompieri si sono recati con tanto di autogru. Operazione non complicata, il traffico a quell’ora non era intenso e al momento la circolazione è tornata regolare.

Non ci sono stati feriti o auto danneggiate ma questo è il secondo episodio del genere in meno di una settimana. Il 4 ottobre, sempre dalla sopraelevata, in via Di Francia, erano cadute alcuni parti arrugginite di un pluviale. Era un tardo pomeriggio e in quel caso il traffico aveva subito pesanti ripercussioni.

Ma questa mattina c’è stato un altro accadimento sulla strada Aldo Moro. Sul canale Telegram della polizia locale intorno alle 6 è stata segnalata la presenza di un pedone sulla carreggiata. La persona è stata rintracciata soltanto un’ora dopo grazie ad alcuni automobilisti.

La persona, spiega la polizia locale, sarà sanzionata per non aver rispettato il divieto di transito destinato a pedoni, biciclette e altri mezzi non a motore.