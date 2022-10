Somministrati del porto, in consiglio comunale imbarazzo del centrodestra sull’odg: rinviato

Genova. Imbarazzo del centrodestra su un ordine del giorno fuori sacco che avrebbe dovuto essere votato oggi in consiglio comunale a Genova e teso a sostenere la vertenza degli 86 lavoratori somministrati della Compagnia Unica in porto a Genova, da sabato in sciopero per chiedere la stabilizzazione.

Dopo due ore di discussione questa mattina in una lunga riunione capigruppo e dopo la definizione di un testo che mettesse d’accordo maggioranza e opposizione il documento è stato invece rinviato.

Secondo quanto raccontano dalla minoranza il sindaco Marco Bucci avrebbe richiamato i capigruppo del centrodestra chiedendo loro di non portare in aula quel testo. Il problema, a quanto risulta, sarebbe stata l’impegnativa che, di fatto, poteva lasciare intendere che sarebbe stato il Comune di Genova stesso a occuparsi di stabilizzare i precari.

E’ vero però che nel marzo scorso da parte dell’amministrazione c’era stata la disponibilità a integrare i somministrati del porto nell’organico delle aziende partecipate comunali. La soluzione si è però nel tempo rivelata meno attuabile del previsto.

Tuttavia la versione riportata dall’opposizione non coincide con quanto esposto invece dai gruppi di maggioranza che escludono che il sindaco sia intervenuto direttamente nella questione e che invece il mancato accordo sarebbe stato legato a una dicitura nel testo.

La maggioranza chiedeva di sostituire la dicitura “sostenere l’occupazione” con “favorire una soluzione operativa per l’occupazione”, e su quella modifica non sarebbe stato trovato un accordo.