Somministrati del porto, ancora nulla di fatto: i sindacati chiedono un nuovo incontro urgente all’autorità portuale

Genova. Ancora nulla di fatto nella vertenza che coinvolge 77 lavoratori precari del Porto di Genova. In settimana si è svolto un incontro in Autorità di Sistema Portuale che ha visto la presenza di tutti i soggetti coinvolti e insieme a Nidil Cgil Felsa Cisl Uiltemp Uil e Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti anche una delegazione molto numerosa di lavoratori.

“Le soluzioni prospettate per dare una occupazione stabile ai precari che da anni prestano la loro attività tra le banchine continuano ad essere poco fruttuose” dicono Nidil Cgil Felsa Cisl e Uiltemp Uil e l’ipotesi di accorso uscita dopo l’incontro viene giudicata “non soddisfacente”.

Nidil Cgil Felsa Cisl Uiltemp Uil chiedono la totale stabilizzazione per i lavoratori, ma “le soluzioni prospettate in Autorità Portuale destano più di una perplessità in quanto l’ipotesi di accordo offre troppe vie d’uscita alle controparti nel caso in cui non fossero seguiti i percorsi indicati” dicono ancora i sindacati dei precari.

Nidil Cgil Felsa Cisl Uiltemp Uil chiedono pertanto all’Autorità di Sistema Portuale di convocare urgentemente un nuovo incontro che meglio definisca le azioni a tutela dei somministrati e con esse salvaguardi il lavoro sulle banchine.