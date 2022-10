Sicurezza, Giordano (M5S): “Modello Genova? Gli idranti anticendio sono a secco”

Genova. “Come M5S Genova, abbiamo depositato due atti urgenti: uno in Municipio Centro Est e uno in Comune per riportare al centro dei lavori l’annosa questione della manutenzione e mappatura degli idranti antincendio. Che purtroppo riscopriamo essere state totalmente trascurate dall’amministrazione in carica, nonostante nel 2018 avessimo approvato all’unanimità la mozione con la quale la Giunta si impegnava alla mappatura e alla manutenzione degli idranti antincendio” lo dichiara il capogruppo municipale del M5S Stefano Giordano.

E prosegue: “In questo quadro avvilente, lo scorso 14 ottobre, quattro squadre di Vigili del Fuoco sono dovute intervenire in Vico Campopisano a causa di un incendio in un’abitazione. L’intervento si è protratto per 5 ore a causa delle difficoltà che i pompieri hanno riscontrato dovendo stendere oltre 200 metri di tubazioni poiché i mezzi di soccorso non potevano transitare per le dimensioni ridotte della strada”.

“Abbiamo chiesto di calendarizzare quanto prima una Commissione dedicata, coinvolgendo tutti i Municipi, al fine di poter pianificare una manutenzione programmata e continuativa (almeno una volta all’anno) su tutti gli idranti antincendio presenti sul territorio cittadino, al fine di evitare possibili e probabili eventi che possano mettere a rischio l’incolumità pubblica. Chiaro è che il prossimo passaggio lo faremo in Procura per tentata strage”, conclude Giordano.