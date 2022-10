Si schianta sul muro di una casa e resta intrappolato nelle lamiere: 29enne in codice rosso al San Martino

Rovegno. Lo schianto terribile contro il muro della casa, all’ingresso del borgo, e poi la carambola che trasforma la piccola utilitaria in una trappola. E tra le lamiere un giovane di 29 anni, semincoscente con ferite e fratture su tutto il corpo.

Questa la scena a cui si sono trovati difronte i vigili del fuoco intervenuti questa notte a Isola di Rovegno, piccolo borgo dell’entroterra genovese, a seguito di un incidente avvenuto verso le 2.30 della scorsa notte e che ha visto coinvolta la vettura guidata da un giovane.

Giunti sul posto, hanno dovuto prevedere a tagliare le lamiere dell’abitacolo con l’attrezzatura elettroidraulica, per poter liberare il ventinovenne rimasto incastrato al suo interno. Una volta eseguita la manovra il giovane è stato consegnato alle cure del 118. Successivamente è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Martino di Genova in gravissime condizioni e con diverse fratture su tutto il corpo.