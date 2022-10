Genova. Iren Acqua comunica che in data odierna, per consentire la riparazione di una tubazione in via Albaro si è reso necessario interrompere la fornitura dell’acqua nella stessa via Albaro e zone limitrofe.

Il ripristino del regolare servizio è previsto per la serata di oggi.

In altre zone del levante genovese potranno verificarsi fenomeni di temporanea torbidità.